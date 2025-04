Logitech G G305 Lightspeed: precisione wireless a PREZZO SHOCK!

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming wireless che unisca alte prestazioni e prezzo contenuto, dovreste assolutamente considerare l'offerta attualmente disponibile su Amazon. Infatti, il mouse Logitech G G305 Lightspeed è acquistabile a soli 34,99€, con uno sconto del 30% rispetto al più basso prezzo recente di 49,99€. Un'opportunità imperdibile per migliorare la vostra postazione gaming con un prodotto di qualità riconosciuta.

Logitech G G305 Lightspeed, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G G305 è il mouse ideale per i giocatori che desiderano un dispositivo performante, portatile e senza fili. Equipaggiato con il sensore ottico HERO da 12.000 DPI, offre una precisione estrema e un'efficienza energetica fino a 10 volte superiore rispetto ai sensori tradizionali. Grazie alla tecnologia LIGHTSPEED Wireless, potete contare su una latenza di appena 1 ms, perfetta per il gioco competitivo.

La sua durata della batteria è un altro elemento che lo distingue: con una sola batteria AA, potete raggiungere fino a 250 ore di gioco continuo, una caratteristica rara in questa fascia di prezzo. Inoltre, il design leggero da 99 grammi consente movimenti rapidi e precisi, senza affaticare la mano anche nelle sessioni prolungate.

​La memoria integrata e i 6 pulsanti programmabili rendono il G305 altamente personalizzabile, mentre il ricevitore nano USB lo rende estremamente pratico da portare con voi, perfetto sia per l’uso su PC desktop che su laptop.

In definitiva, Logitech G G305 Lightspeed è un prodotto che coniuga al meglio performance, affidabilità e mobilità, il tutto a un prezzo accessibile. A soli 34,99€, è difficile trovare un'alternativa wireless con le stesse caratteristiche tecniche e la medesima affidabilità. Se siete alla ricerca di un mouse per portare il vostro gioco a un nuovo livello, questa è la scelta giusta. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

