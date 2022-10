L’Amazon Prime Day è il momento migliore dell’anno per portarsi a casa il meglio della tecnologia a prezzi scontatissimi. Quest’anno Amazon ha deciso di mettere in offerta uno dei migliori mouse Logitech con un bel 37% di sconto. Stiamo parlando del Logitech G PRO, una periferica da gaming di tutto rispetto a cui non mancano nemmeno i pulsanti programmabili e che viene venduto alla cifra di 69,69€ invece di 110,00€, un affare per ogni gamer!

Il Logitech G PRO è un elegante mouse da gaming wireless con un endoscheletro ultraleggero e una batteria della durata di 48 ore. Progettato insieme ai professionisti degli Esports, per garantire prestazione nettamente superiori agli altri mouse in commercio, questo mouse è il perfetto connubio tra precisione e velocità che serve ad un videogiocatore. La connessione Lightspeed Wireless che caratterizza il dispositivo, è pensata proprio per fornirgli una velocità di aggiornamento di 1 MS costante che spesso fa la differenza nei titoli competitivi.

La vera potenzialità di questo dispositivo si trova però nel sensore proprietario HERO 25K. Questo sensore funziona insieme ad un algoritmo di tracciamento aggiornato permettendo al mouse di superare i 400 IPS e offrire un tracciamento di 25.600 DPI con una precisione al pixel. In poche parole: gli input inviati ai vostri giochi saranno istantanei e, soprattutto, decisivi nei momenti più frenetici delle vostre partite!

Sicuramente una delle migliori offerte di questo Amazon Prime Day che vi consigliamo di prendere al volo prima che le scorte si esauriscano. E se volete rinnovare proprio tutto il vostro set da gaming PC, qui trovate anche tastiere meccaniche e cuffie sempre in offerta per gli utenti Prime.

