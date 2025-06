Se siete alla ricerca di un mouse gaming wireless performante, leggero e reattivo, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per il Logitech G305 Lightspeed merita assolutamente la vostra attenzione. Questo eccellente dispositivo è ora acquistabile a soli 39,99€, con un sconto del 29% rispetto al prezzo più basso recente di 56,31€. Si tratta del minimo storico, un'opportunità ideale per aggiornare la vostra postazione con un prodotto affidabile e di qualità.

Logitech G305 Lightspeed, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G305 è equipaggiato con il sensore HERO da 12.000 DPI, una tecnologia avanzata che garantisce fino a 10 volte più efficienza energetica rispetto ad altri sensori, mantenendo una precisione estrema in ogni situazione di gioco. Il polling rate di 1ms, reso possibile dalla tecnologia Lightspeed Wireless, assicura un'esperienza completamente priva di lag, ideale per i titoli competitivi più frenetici.

Uno dei punti di forza del Logitech G305 è senza dubbio la sua autonomia: con una sola batteria AA, potrete giocare fino a 250 ore senza interruzioni. Il design leggero da 99 grammi contribuisce a una manovrabilità superiore, mentre la struttura compatta e resistente, unita al ricevitore nano USB integrato, lo rende perfetto anche per chi gioca in mobilità o su notebook.

La presenza di sei pulsanti completamente programmabili permette di adattare il mouse alle vostre esigenze personali, offrendo un elevato livello di personalizzazione. In più, grazie alla memoria integrata, potrete salvare i vostri profili e richiamarli in qualsiasi momento, anche su un altro dispositivo, senza bisogno di software aggiuntivo.

A questo prezzo, Logitech G305 LIGHTSPEED rappresenta una delle migliori soluzioni wireless per il gaming attualmente sul mercato. Affidabilità, prestazioni e comodità si uniscono in un prodotto che saprà soddisfare anche i giocatori più esigenti. Approfittate subito di questa offerta esclusiva prima che torni al prezzo pieno. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon