Se siete alla ricerca di un SSD di ultima generazione di tipo M.2 NVMe PCIe 4.0, una delle migliori offerte del Prime Day 2022 in tal senso è quella relativa al Sabrent Rocket 4 Plus e, in particolar modo, alla versione da ben 4TB, che potrete acquistare a 699,99€, ossia il prezzo più basso di sempre per quanto concerne questo SSD da interno.

Si tratta di una memoria, chiaramente a stato solido, ad alte prestazioni, con velocità in lettura e scrittura ai vertici della categoria. Questo SSD, nello specifico, riesce a raggiugere i 7.100 Mb/s in lettura e 6.600 Mb/s in scrittura, a patto che venga installato su una scheda madre che supporta il PCIe Gen4. Le prestazioni saranno comunque alte anche su schede madri della passata generazione, dato che i risultati raggiungeranno i 3.400 Mb/s e 3000 Mb/s, rispettivamente in lettura e scrittura.

Se i valori riportati pocanzi non sono comprensibili, vi basti pensare che le prestazioni di Sabrent Rocket 4 Plus sono superiori a quelle del Samsung 980 Pro. Quest’ultimo è disponibile poi in un massimo di 2TB, il che significa che la proposta di Sabrent è indicata non solo per chi vuole le massime prestazioni, ma anche per chi necessita di grossi quantitativi di memoria in un singolo SSD.

Acquistando il Sabrent Rocket 4 Plus riceverete in regalo l’Acronis True Image, un software creato direttamente da Sabrent, che vi permetterà di clonare l’SSD in modo facile e veloce, ottimo qualora si voglia che una parte della propria memoria sia di una specifica dimensione. Lo stesso software vi consentirà poi di riformattare il disco e scegliere una nuova dimensione dei settori, il tutto sempre con la massima facilità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Amazon ha destinato a questa offerta, ribadendo ancora una volta che si tratta di uno sconto pazzesco, che si esaurirà quasi sicuramente nel giro di poche ore.

