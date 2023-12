L'ultimo aggiornamento importante di Windows 10 è disponibile

Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento cumulativo KB5033372 per Windows 10 21H2 e Windows 10 22H2, introducendo una serie di miglioramenti, tra cui Copilot. L’IA arriva quindi ufficialmente su Windows 10 e si tratta, probabilmente, dell’aggiornamento più importante che la vecchia versione di Windows riceverà da qui alla fine del supporto.

Copilot sarà accessibile dal lato destro della barra delle attività e sarà il nuovo assistente virtuale di Microsoft, offrendo una chat che permette agli utenti di fare domande, o di eseguire funzioni di base all’interno del sistema operativo.

L’aggiornamento comprende anche tutti gli update di sicurezza del Patch Tuesday di dicembre 2023, quindi è importante installarlo anche per mantenere il proprio PC protetto e al sicuro. Per installarlo è sufficiente recarsi in Impostazioni, selezionare Windows Update e cliccare su “Verifica aggiornamenti”. Dato che si tratta di un aggiornamento obbligatorio si installerà in automatico, non dovrete andare a cercarlo tra quelli opzionali.

L’integrazione dell’IA Copilot non è l’unica novità dell’aggiornamento KB5033372, che introduce anche una versione più ampia di Notizie e Interessi per migliorarne l’usabilità, nuove funzioni che influenzano le impostazioni predefinite delle app e notifiche di Windows Update già all’accesso del sistema.

Purtroppo non mancano i problemi noti. Tra questi troviamo un errore di segnalazione in BitLocker che mostra l’errore 65000 nell’impostazione “Richiedi la cifra tura del dispositivo”, inoltre Copilot potrebbe scambiare le icone tra monitor multipli e potrebbe non essere supportato quando la barra delle applicazioni è posizionata verticalmente, a sinistra o a destra dello schermo.