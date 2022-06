AMD continua ad essere ben presente nel mercato dei server, data center e supercomputer. Alla fine dello scorso mese, vi abbiamo riferito che il sistema Frontier dell’Oak Ridge National Laboratory (ORNL), che impiega processori EPYC di terza generazione e acceleratori Instinct MI250X, ha ottenuto il primo posta nella classifica “Top500“, diventando così il supercomputer più veloce al mondo, con una capacità computazionale di 1,1 ExaFLOP (primo a sfondare la barriera dell’ExaScale).

Un’altra vittoria di AMD riguarda il primo supercomputer europeo pre-exascale, chiamato LUMI, installato recentemente nella città finlandese di Kajaani. In grado di fornire una potenza computazionale pari a 550 PetaFLOP, il sistema si piazza al terzo posto della classifica Top500. Anche in questo caso, il sistema è basato completamente su soluzioni AMD, beneficiando della loro elevata efficienza energetica. LUMI non è solo molto potente, ma pensa anche all’ambiente. Infatti, il 100% dell’energia proviene da fonti rinnovabili e viene alimentato fino a 200MW attraverso un impianto idroelettrico, mentre il calore prodotto viene riutilizzato per il distretto di Kajaani, che raggiunge anche la temperatura di -18° in inverno.

Photo Credit: LUMI

LUMI presenta una topologia a stella, con otto nodi partizionati che convergono attraverso l’interconnessione ad alta velocità Cray Slingshot (200Gb/s). Uno di questi, LUMI-G, è puramente accelerato dalle GPU, con non meno di 10.240 GPU AMD Instinct MI250X distribuite su 2.560 nodi (ogni nodo è dotato di quattro GPU e di una singola CPU AMD EPYC 7763 “Trento” a 64 core), con quattro collegamenti a 200Gb/s tra i nodi GPU. Ogni AMD Instinct MI250X è dotato di 128GB di VRAM HBM3 (larghezza di banda di 3,2 TB/s) ed è valutato a 42,2TFLOP/s di prestazioni nei benchmark HPL. Complessivamente, le GPU di AMD offrono prestazioni di 432.128TFLOP/s e oltre 1 TB di VRAM indirizzabile. La partizione LUMI-C presenta un’accelerazione basata sulla CPU, con 1.536 CPU AMD Trento dual-socket a 64 core (per un totale di 196.608 core AMD Zen 3). Allo stesso tempo, un’altra partizione è dedicata ai carichi di lavoro in-process, offrendo un totale di 32TB di RAM in grado di ospitare immensi set di dati.

LUMI è stato realizzato da un consorzio di 10 paesi con l’obiettivo di fornire ai ricercatori europei e mondiali una piattaforma per i calcoli climatici, la ricerca medica e l’intelligenza artificiale. In futuro, sarà creato il nodo LUMI-Q, completamente dedicato al calcolo quantistico, che si baserà su una struttura ibrida HPC (High Performance Computing) e QC (Quantum Computing). Il lancio pilota di LUMI è previsto per il prossimo agosto, mentre la sua disponibilità generale è prevista per settembre. Dal punto di vista delle dimensioni, il sistema occuperà quasi 400m².