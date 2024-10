L'upgrade del tuo monitor da gaming oggi costa QUASI LA METÀ! (-49%)

Siete alla ricerca di un monitor da gaming che possa catapultarvi nel cuore dell'azione senza svuotare il portafoglio? Amazon propone un'offerta che potrebbe fare al caso vostro sul monitor ASUS TUF Gaming VG247Q1A, disponibile a soli 131,50€ invece di 259,00€, con un risparmio del 49%. Questa proposta rappresenta un'occasione unica per aggiornare la vostra postazione con tecnologia all'avanguardia a un prezzo competitivo.

Monitor gaming ASUS TUF Gaming VG247Q1A, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor ASUS TUF Gaming VG247Q1A si rivela la scelta ideale per i giocatori che ambiscono a prestazioni di alto livello senza compromessi. Questo dispositivo è particolarmente indicato per gli appassionati di eSports e per coloro che non tollerano ritardi o sfocature durante le sessioni di gioco più intense. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 165Hz e al tempo di risposta di 1ms, assicura una fluidità visiva eccezionale e una reattività immediata, elementi cruciali nei giochi competitivi.

Il pannello FullHD da 24 pollici offre un equilibrio perfetto tra qualità dell'immagine e prestazioni, mentre la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) combinata con Adaptive Sync elimina efficacemente ghosting e tearing, garantendo un'esperienza visiva impeccabile. La funzionalità Shadow Boost migliora la visibilità nelle aree scure senza compromettere le zone luminose, offrendo un vantaggio tattico nei giochi che richiedono attenzione ai dettagli.

Al prezzo scontato di 131,50€, il Monitor ASUS TUF Gaming VG247Q1A rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera elevare la propria esperienza di gioco. La combinazione di prestazioni elevate, tecnologie avanzate e prezzo competitivo rende questo monitor una scelta consigliata per un'ampia gamma di utenti, dal giocatore occasionale all'aspirante professionista degli eSports.

