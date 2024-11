Mac Mini M4: l'SSD si può smontare ma aspettate a festeggiare

Se c'è un aspetto che ha sempre contraddistinto Apple è la sua "scala degli upgrade", che riesce perfettamente nell'intento di smuovere gli acquirenti ad acquistare device con più memoria o più spazio di archiviazione.

Con il fatto che SSD e RAM sono saldati sulla scheda madre, ogniqualvolta si acquista un laptop o un "fisso" targato Apple, si sa che non c'è possibilità di upgrade futuri, motivo per il quale i consumatori, oltre a lamentarsi di questa politica, tendono a migliorare le versioni base (notoriamente convenienti) facendo salire vertiginosamente il prezzo finale.

Il fatto che l'SSD può essere rimosso non significa che l'utente finale potrà sostituirlo.

Il nuovo Mac mini M4 (che potete trovare su Amazon) non è esente da questa legge e anche se il modello base (venduto a soli 729€) è effettivamente un prodotto molto conveniente per quello che fa, e per le sue dimensioni contenute, l'SSD da 256 GB ha fatto storcere il naso a molti.

Almeno fino a quando non si è scoperto che l'SSD è rimovibile. Secondo quanto emerso dai primi "teradown", e dalle segnalazioni di alcuni acquirenti, sembra proprio che l'SSD di serie sia rimovibile e non risulti saldato alla scheda madre.

Questa caratteristica è stata rivelata da alcune foto postate sui forum di iFixit che mostrano l'interno del dispositivo.

Purtroppo però, nonostante l'SSD sia rimovibile non significa che gli utenti possano aggiornare lo storage in seguito all'acquisto. Come già avvenuto per il Mac Studio el 2022, sembra che anche il Mac mini M4 non riconosca combinazioni di SSD diverse da quelle installate in fabbrica.

Questo, molto banalmente, significa che se il Mac Mini viene venduto con un SSD d 256GB, qualsiasi altro support di archiviazione, seppur compatibile, non verrà riconosciuto.

Una buona notizia riguarda le prestazioni dello storage nel modello base da 256GB. A differenza della generazione precedente che utilizzava un singolo modulo, il nuovo Mac mini M4 impiega due moduli da 128GB.

Questo dovrebbe garantire velocità di lettura e scrittura significativamente più elevate, risolvendo una delle principali critiche mosse al modello M2.

Il nuovo Mac mini M4, che è disponibile da oggi insieme ai nuovi MacBook Pro e iMac, rappresenta un'evoluzione incredibile per questa linea di Mac. Le sue dimensioni ridotte, unite alla possibilità di potenziarne le specifiche fino a trasformarlo in una workstation decisamente performante, lo rendono uno degli strumenti più versatili, e mobili, usciti da qualche tempo a questa parte.