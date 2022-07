All’inizio di luglio gli interni del nuovo MacBook Pro M2 avevano lasciato l’amaro in bocca, rivelandosi del tutto identici al vecchio modello, compreso il dissipatore giudicato inadeguato per via della maggior potenza del chip M2. Ad essere smontato tocca stavolta al nuovo MacBook Air M2, già ordinabile sul sito della mela e in arrivo tra la fine di questo mese e l’inizio di agosto. Le immagini sono state diffuse da 9to5Mac e le potete visionare direttamente sul loro portale; anche se sono poche, forniscono un quadro completo di come il nuovo modello sia stato riprogettato e differisca dal precedente Air M1.

Le differenze notabili a prima vista rispetto il modello M1 sono innanzitutto negli altoparlanti e nel dissipatore. Gli altoparlanti sono stati spostati in alto, vicino alle cerniere, invece che vicino alla tastiera come sui MacBook Pro. La scelta di questa nuova posizione impatterà probabilmente la qualità audio del nuovo Air, anche se bisognerà ovviamente attendere le recensioni. Proseguendo non si nota nulla di particolarmente diverso per la batteria e il trackpad con Force touch, mentre al contrario il dissipatore sembra più grande e ricoperto da un nastro realizzato in grafite, per migliorare la conduttività termica.

Le immagini raffigurano anche il modello con la nuova colorazione Midnight: la tonalità sembra molto più blu dalle foto, anche se questo potrebbe dipendere dalle condizioni di scatto. Ricordiamo che il nuovo processore M2 offre molte migliorie rispetto al predecessore, a cominciare dalla GPU più prestante del 67% rispetto M1 e dalla nuova CPU che riesce ad esprimere il 18% di potenza in più del precedente modello. Apple M2 è realizzato attraverso il nodo produttivo a 5nm di seconda generazione di TSMC e include 20 miliardi di transistor, circa il 25% in più di M1. Grazie a queste caratteristiche, sembra che il chip riesca a performare molto bene anche nei giochi, dove in alcuni test ha ottenuto ottimi risultati paragonato ai portatili con Windows.