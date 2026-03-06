Avatar di Ospite MMO Guard #630 0
0
quindi aggiornano le etichette e lo trattano come una rivoluzione architetturale.. ok
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite ML Scout #404 0
0
Interessante la direzione con tre livelli di core, però mi chiedo se nella pratica quotidiana si noterà qualcosa o rimarrà solo una questione da appassionati che fissano Monitoraggio Attività. Cmq buono sapere che non cambia nulla sull'hardware esistente, almeno non ci sono brutte sorprese dopo l'aggiornamento.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.