Nel mezzo del ciclo di annunci Mac più intenso degli ultimi anni, Apple ha introdotto silenziosamente una modifica che va ben oltre la semplice nomenclatura: con i nuovi processori M5 Pro e M5 Max, la società di Cupertino ha ridisegnato la propria architettura CPU introducendo una terza categoria di core, stravolgendo al contempo il sistema di denominazione consolidato fin dai tempi del primo chip Apple Silicon. Una scelta che riflette la crescente complessità progettuale dei chip Apple e che ora trova ufficializzazione anche a livello software.

La struttura tradizionale a due livelli — core ad alte prestazioni e core ad alta efficienza energetica — lascia il posto a una gerarchia a tre livelli. I vecchi core "performance" vengono promossi alla categoria "super" core, mentre viene introdotta una nuova categoria intermedia denominata semplicemente "performance", che si posiziona tra i super core e i core di efficienza già esistenti. Quest'ultima rimane invariata nella denominazione. Si tratta di un'architettura che richiama, almeno concettualmente, la struttura a tre livelli già adottata da alcuni produttori nel mondo ARM mobile.

La modifica nomenclaturale non riguarda solo i nuovi chip: Apple ha confermato che il termine "super core" si applica retroattivamente anche ai core ad alte prestazioni del chip Apple M5 base. A rendere concreto questo cambiamento ci ha pensato l'aggiornamento macOS Tahoe 26.3.1, rilasciato nella giornata di ieri, che ha aggiornato le etichette visibili sia nell'app Informazioni di Sistema sia in Monitoraggio Attività.

Dal punto di vista pratico, è fondamentale chiarire che si tratta esclusivamente di un aggiornamento delle etichette: nessuna modifica al comportamento effettivo del processore, alle frequenze di clock o alle prestazioni reali è attesa dopo l'installazione dell'aggiornamento. L'hardware dell'MacBook Pro con M5 — attualmente l'unico Mac della famiglia M5 commercializzato prima dell'annuncio del cambio di nome — rimane identico; cambia solo la rappresentazione software dei core all'interno degli strumenti di sistema.

I nuovi modelli di MacBook Air e MacBook Pro con chip M5, M5 Pro e M5 Max adotteranno la nuova nomenclatura direttamente dalla configurazione iniziale, senza necessità di aggiornamenti correttivi. Per gli utenti dei modelli esistenti, l'aggiornamento a macOS Tahoe 26.3.1 porta l'allineamento terminologico senza alcun impatto funzionale da considerare nelle proprie valutazioni.

Ciò che rimane interessante da osservare — al di là del cambio di nome — è la direzione architetturale che Apple sta percorrendo con i suoi chip. L'introduzione di un livello intermedio di core suggerisce una gestione ancora più granulare dei carichi di lavoro, con potenziali benefici sia in termini di reattività nelle attività quotidiane sia nell'ottimizzazione dei consumi energetici, tema particolarmente rilevante per gli utenti europei attenti all'efficienza delle proprie macchine.