Solitamente, i moduli di memoria sono in grado di funzionare correttamente per molti anni, ma sarebbe buona norma ogni tanto effettuare un controllo, in quanto eventuali chip difettosi potrebbero portare a malfunzionamenti del sistema imprevedibili. PassMark Software ha recentemente annunciato una versione aggiornata di MemTest86 che inaugurerà “una nuova era di test della memoria“, grazie alla sua capacità di individuare i circuiti integrati delle DIMM che presentano problemi.

Sono ormai diversi anni che MemTest86 viene considerato uno strumento indispensabile per testare al meglio le memorie, aiutando tantissime persone a verificare il corretto funzionamento dei moduli installati sulla propria scheda madre. Ora, con questa nuova opzione, la precisione del software è stata aumentata notevolmente. Nell’immagine sottostante potete vedere i risultati finali di una prova effettuata su quattro DIMM Crucial DDR5-4800 da 16GB, che ha portato all’identificazione di un problema con DIMM_B1, la quale ha presentato ben 99 errori. Nello screenshot, potete vedere il chip U6 evidenziato in rosso, mentre più in alto viene riportato il numero di errori.

Photo Credit: PassMark

Una volta individuata la presenza di un chip o IC difettoso, si possono prendere diverse strade. Molti moduli sono coperti da una garanzia a vita, quindi basterà contattare il rispettivo produttore e, muniti di un documento che attesti l’acquisto del prodotto, richiederne la sostituzione, oppure ripararlo personalmente o conservarlo per il futuro.

Al momento, l’opzione di individuazione degli IC difettosi funziona solamente solo sulle memorie DDR5 in modalità dual-channel, in particolare sulla piattaforma Z690 per i processori Intel Alder Lake. Attualmente non sappiamo se tale funzione sarà disponibile in futuro per i moduli DDR4 e integrata anche nella versione gratuita del programma.