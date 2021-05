Meteor Lake: Intel preme sull’acceleratore con la sua CPU a 7 nanometri

Intel ha confermato di aver completato il “tape in” del Meteor Lake Compute Tile, la parte a 7 nanometri dove alloggiano i core del processore Intel atteso tra un paio di anni, confermando di essere pronta alla produzione e integrazione del componente su un SoC completo. In altre parole, i processori Meteor Lake di Intel sono sulla buona strada. Saranno i primi processori Intel con architettura a 7nm.

Il “tape in” è un termine particolare e raro, che però è destinato a diventare più comune man mano che i SoC diventano sempre più suddivisi in chiplet e tile. Il tape in consiste nella validazione dei blocchi che comporranno il SoC finale ed è un passaggio estremamente importante. Successivamente ci sarà il “tape out”, in cui si testeranno i blocchi nell’insieme.

Great way to start the week! We are taping in our 7nm Meteor Lake compute tile right now.

A well-deserved celebration by the team on this milestone. #IAmIntel #Innovation pic.twitter.com/oHYhFvo3iF

