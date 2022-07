Le offerte del Prime Day continuano, così come il nostro impegno nel proporvi le migliori occasioni di questo evento, che sono già state parecchie nel corso della giornata di ieri. Adesso vi proponiamo, in un singolo articolo, i migliori sconti che il colosso dell’e-commerce ha riservato a una serie di microfoni per lo streaming, perfetti per chi intende iniziare una carriera come Youtuber o per chi vuole semplicemente condividere nel web la propria passione alla miglior qualità possibile.

Hyperx Hx-Micqc-Bk

HyperX QuadCast è un microfono standalone, il che significa che potrete appoggiarlo sulla scrivania o attaccarlo a un braccio compatibile. A tal riguardo, la base è già munita di supporto antivibrazione, che terrà ben saldo il microfono sulla superficie. L’audio catturato sarà di alta qualità e permetterà a chi vi sta ascoltando in streaming di percepire ogni minimo dettaglio, merito anche della presenza di un filtro pensato per attenuare il tipico e fastidioso popping vocale, ossia quella sensazione di getto d’aria che fuoriesce dalla bocca quando si pronunciano parole che iniziano con la “P” o con la “B”. Un’altra caratteristica che farà gioire gli streamers più esigenti la si trova nella frequenza di risposta, che parte da soli 20 Hz e arriva fino a 20.000 Hz, coprendo così l’intero spettro sonoro percepibile dall’orecchio umano. Il prezzo per ottenere tutto ciò? Solo 71,15€ anziché 139,99€ e questo grazie alle offerte del Prime Day.

HyperX QuadCast S

Compatibile con PC, Mac e console, HyperX QuadCast S è un microfono che dispone di una bellissima illuminazione RGB con effetti dinamici, che fa sì che l’atmosfera della vostra postazione sia unica, sia per voi stessi che per chi vi guarda in streaming, qualora usiate anche una webcam per condividere le vostre passioni con gli altri. Questo microfono ha tutte le accortezze necessarie per far sì che rimanga stabile sulla scrivania ma, volendo, potrete attaccarlo anche su un braccio compatibile qualora preferiate posizionarlo in alto. L’audio catturato sarà di ottima qualità, grazie anche alle ottimizzazioni dedicate a eventuali urti involontari, che consentiranno a chi vi sta ascoltando di non percepire un rumore troppo sporco. Potrete poi scegliere se catturare l’audio in modalità stereo, omnidirezionale, cardioide o bidirezionale.

Elgato Wave 3

Elgato Wave 3 è senza dubbio un microfono all’avanguardia, indicato per streaming, podcast, gaming e persino per il mixaggio audio. Viene infatti dotato di un software apposito con il quale potrete regolare in maniera eccelsa ogni aspetto relativo all’audio, dal volume all’equalizzazione. Parliamo dunque di un microfono progettato con criterio e in collaborazione con alcuni esperti del settore delle registrazioni come Lewitt. Grazie alle offerte Amazon, potrete ora acquistarlo a soli 119,99€, risparmiando ben 50€ sul prezzo precedente.

HyperX SoloCast

Torniamo in casa HyperX, poiché il Prime Day di Amazon ha fatto sì che anche l’ottimo HyperX SoloCast potesse essere acquistato a un prezzo stracciato. In questo caso parliamo di uno sconto ancora più alto rispetto ai precedenti, dal momento che il taglio si avvicina moltissimo alla soglia del 50%, che si traduce in un risparmio netto di 37€, non pochi per un prodotto che normalmente ne costa quasi 80. A differenza dei precedenti, HyperX SoloCast è un microfono molto compatto, adatto quindi per chi ha o vuole occupare il minimo spazio sulla scrivania. Le dimensioni più piccole, almeno in questo caso, non incidono sulla qualità dell’audio catturato, che sarà comunque di ottimo livello per siti e software come Twitch, YouTube e Discord, tra cui vi è anche una certificazione dedicata che ne approva la qualità e la piena compatibilità.

Razer Seiren Mini

Rimanendo tra le soluzioni compatte e facili da installare, segnaliamo l’ottima offerta sul piccolo ma valido Razer Seiren Mini, che potrete acquistare ancora per poche ore a soli 37,99€, a seguito di uno sconto del 37%, mai così alto per quanto riguarda questo microfono per streaming. La peculiarità di questo microfono è il supporto inclinabile, che vi permetterà di orientarlo facilmente nella giusta direzione, cosicché possiate catturare bene l’audio della vostra voce senza impegnarvi troppo a trovare la posizione più idonea dove installarlo. Questo microfono, inoltre, è calibrato con un angolo di rilevamento più stretto del solito, pensato appositamente per catturare la voce diretta, azzerando quasi del tutto i tipici rumori di sottofondo.

Blue Yeti

Un altro valido microfono ad essere sceso di prezzo durante il Prime Day è quello di Blue Yeti che, proprio come i modelli precedenti, si inserisce tra le migliori soluzioni per chi vuole avere la certezza che il proprio pubblico riesca ad ascoltarci sempre in maniera chiara, senza strani rumori di sottofondo o sbalzi di volumi. A tal riguardo, il Blue Yeti vi permetterà di personalizzare i livelli massimi di output e di regolare numerosi altre opzioni correlate, per far sì che l’audio catturato sia ottimale a prescindere dalla sorgente. Con il Plug and Play, infine, metterlo in funzione sarà un gioco da ragazzi, dato che vi basterà collegarlo a una porta USB e il gioco è fatto.

