Microsoft 365, ecco il restyling della suite Office 365

Microsoft ha deciso di rinnovare il servizio Office 365, cambiandone il nome in Microsoft 365 e introducendo dei nuovi servizi presto disponibili per l’utente. Le novità in arrivo per tutti gli abbonati sono principalmente quattro, tutte incentrate al miglioramento e ottimizzazione della produttività.

Sicuramente la novità più accattivante in arrivo è il relatore Coach: grazie all’intelligenza artificiale verrà analizzato il discorso (in inglese) presentato a Coach, che fornirà suggerimenti su come rendere la comunicazione più efficace e immediata, correggendo gli eventuali errori grammaticali o di formulazione, ma anche suggerendo come regolare meglio il proprio tono di voce. Trovate più informazioni su questa funzionalità sulla pagina ufficiale.

A Microsoft 365 (disponibile sul Microsoft Store) verrà poi aggiunta un’estensione per browser Chrome e Edge che fornirà consigli di scrittura direttamente dal browser e grazie al pacchetto “Premium Creative Content” si potrà dare sfogo alla propria creatività: verranno offerti ben 300 nuovi font, 200 nuovi template e 2800 nuove icone facenti parte del pacchetto Premium Office Templates, ma anche l’accesso esclusivo a 8000 immagini e 175 video in loop dalla libreria di Getty Images.

Per quanto riguarda le videochiamate, sarà possibile connettere contemporaneamente fino a 50 persone grazie alla nuova funzionalità di Skype Meet Now.

Anche gli abbonamenti cambiano nome, il vecchio abbonamento Office 365 Home si chiamerà da oggi Microsoft 365 Family e permetterà di essere utilizzato da ben 6 persone dello stesso nucleo familiare, mentre Office 365 Personal cambierà il suo nome in Microsoft 365 Personal. In entrambi questi due abbonamenti attualmente mancano Microsoft Family Safety App e Microsoft Teams (disponibile solamente negli account business), ma Microsoft assicura che nei prossimi mesi verranno aggiunte queste due funzionalità e i servizi offerti da Microsoft 365 saranno in continua evoluzione. Tutti gli utenti con abbonamento attivo sono già stati convertiti ai nuovi piani.

A questo punto vi starete sicuramente domandando quanto verranno a costare questi nuovi abbonamenti, visti i nuovi servizi offerti e il restyling del nome. Il prezzo rimarrà invariato, ovvero di 99 euro all’anno per l’abbonamento Microsoft 365 Family, 69 euro per Microsoft 365 Personal. Rimane presente l’opzione (senza abbonamento) per studenti che permette di avere gli applicativi Word, Excel e PowerPoint installati su un solo dispositivo Mac o Windows.