Microsoft è certa di battere i MacBook Air M3 con i suoi PC Copilot Plus

Microsoft è fermamente intenzionata a spodestare i MacBook Air con la sua nuova gamma di PC Copilot Plus. L'azienda è così convinta di aver finalmente perfezionato Windows su piattaforma Arm che ha dedicato un'intera giornata a confrontare il suo nuovo Surface Laptop con il MacBook Air presso la sua sede di Redmond, Washington, lo scorso mese. The Verge ha avuto la possibilità di osservare vari benchmark e test simulati per dimostrare come il nuovo Surface Laptop, alimentato da Qualcomm, superi il laptop più venduto di Apple.

Per supportare la sua tesi, Microsoft ha mostrato una serie di benchmark affiancati da stime sull'autonomia della batteria. L'azienda ha accennato ad alcuni di questi aspetti durante l'evento Surface e Windows IA della scorsa settimana, ma le informazioni presentate sul palco non erano così dettagliate come quelle mostrate in sede il mese scorso.

I risultati riportati dai Surface non sono definitivi, ma sicuramente possono darci un'idea delle potenzialità dei PC Copilot Plus che verranno lanciati il 18 giugno. È importante notare che, a differenza del MacBook Air di Apple, il nuovo Surface Laptop di Microsoft non è privo di ventole, il che gli consente di ottenere maggiori prestazioni.

Va sottolineato che Microsoft ha confrontato il suo Surface Laptop solo con il MacBook Air M3, non con un MacBook Pro dotato di ventole.

Di seguito trovate i dati mostrati durante la presentazione e riportati da The Verge:

Benchmark Surface Laptop (Snapdragon X Elite) MacBook Air M3 Surface Laptop 5 Surface Laptop 4 Cinebench 2024 MT 980 650 480 300 Geekbench 6 MT 14.000 12.000 9.200 6.300 HandBrake ToS 4K 5:08 6:26 10:30 13:32 Battery Life (web) 16:56 15:25 8:38 8:25 Battery life (video) 20:00 17:45 12:30 12:30 Procyon AI 1.745 889 - -

Prestazioni grezze

Microsoft ha iniziato la giornata dei benchmark misurando le prestazioni grezze tra il Surface Laptop e il MacBook Air M3. Ha presentato due benchmark: sustained performance utilizzando il carico di lavoro multithreaded di Cinebench 2024 e peak performance utilizzando il test multithreaded di Geekbench 6.

Il Surface Laptop ha raggiunto un punteggio di 980 in Cinebench 2024 multithreaded e un punteggio di 14.000 in Geekbench 6 multithreaded. Microsoft ha evitato di evidenziare i punteggi single-threaded di entrambi i benchmark, presumibilmente perché il MacBook Air otterrebbe punteggi leggermente migliori in questo caso. L'azienda afferma che il suo nuovo Surface Laptop supererà il MacBook Air M3 nei carichi di lavoro multithreaded di Cinebench del 50%. In Geekbench 6, il Surface Laptop è soltanto il 16% migliore.

Sul palco la scorsa settimana, Microsoft ha anche affermato che la sua gamma di Copilot Plus PCs sarà "il 58% più veloce di un MacBook Air M3".

Prestazioni reali

Successivamente, Microsoft ha parlato di quelle che vengono comunemente dette “prestazioni reali”. Il principale test eseguito è stato un benchmark HandBrake ToS, che misura il tempo necessario per codificare un file video 4K. Il Surface Laptop con Snapdragon X Elite ha completato questo task in cinque minuti e otto secondi, più velocemente dei sei minuti e 26 secondi impiegati dal MacBook Air M3.

Ancora più rilevante, è stato due volte più veloce del Surface Laptop 5 dotato di una CPU Intel Alder Lake di 12ª generazione, che ha impiegato 10 minuti e 30 secondi per completare il compito. Un Surface Laptop 4 ha impiegato altri 13 minuti e 32 secondi per lo stesso task.

Microsoft afferma che i Copilot Plus PCs batteranno il MacBook Air anche in termini di durata della batteria. Foto di Allison Johnson / The Verge

Durata della batteria ed efficienza

I confronti di Microsoft con il MacBook Air M3 si estendono anche alla durata della batteria. Durante i test, Microsoft ha simulato la durata della batteria sia durante la navigazione sul web che durante la riproduzione di video. Microsoft utilizza uno script per simulare la navigazione sul web. Sul Surface Laptop 5 basato su Intel del 2022, ci sono volute otto ore e 38 minuti per scaricare completamente la batteria; il nuovo Surface Laptop è durato il doppio, raggiungendo le 16 ore e 56 minuti. Questo batte lo stesso test su un MacBook Air M3 da 15 pollici, che ha resistito per 15 ore e 25 minuti.

Microsoft ha eseguito un test simile per la riproduzione di video, in cui il Surface Laptop ha durato oltre 20 ore, con il MacBook Air M3 che ha raggiunto 17 ore e 45 minuti. Questo è anche quasi otto ore in più rispetto al Surface Laptop 5, che ha resistito per 12 ore e 30 minuti.

La scorsa settimana, Microsoft ha affermato che i nuovi Copilot Plus PCs con il processore Snapdragon X Elite di Qualcomm offriranno "il 20% in più di durata della batteria rispetto all'ultimo MacBook Air da 15 pollici".

Prestazioni ed efficienza della NPU

Gli ultimi benchmark che Microsoft mi ha mostrato sono relativi alle prestazioni dell'NPU. Microsoft sostiene che l'NPU all'interno dello Snapdragon X Elite sia quasi due volte più veloce nei compiti di accelerazione AI rispetto al M3 Neural Engine di Apple sul benchmark cross-platform Procyon AI Computer Vision. Il Surface Laptop ha ottenuto un punteggio di 1.745 nel Procyon AI Score, mentre il MacBook Air ha raggiunto 889. Lo Snapdragon X Elite di Qualcomm ha 45 TOPS di prestazioni di accelerazione AI, molto più dei 18 TOPS presenti nell'M3.

Microsoft ha anche mostrato il Surface Laptop raggiungere una efficienza di inferenza 4.5 volte maggiore per il modello di elaborazione richiesto da Phi Silica rispetto all'M3, insieme a 24 TOPS / watt di efficienza di inferenza di picco.