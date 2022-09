Microsoft Edge 105 presenta un problema che ne impedisce l’avvio, come segnalato da diversi utenti. La causa è un criterio di gruppo ormai obsoleto, precedentemente in uso per disattivare l’invio di dati su utilizzo e arresti anomali a Microsoft.

Chi è passato alla versione 105, rilasciata di recente, potrebbe trovarsi in questa situazione, già segnalata anche sul forum di Microsoft Answers. La scoperta della causa del problema è da attribuire a Deskmodder che ha rilevato il criterio MetricsReportingEnabled, come dicevamo ormai obsoleto, nel Registro di Windows.

Sembra che, se il criterio è presente nel registro (indipendentemente dal valore impostato, che può essere 0 o 1), Microsoft Edge 105 va immediatamente in sospensione dopo l’avvio. Il processo viene quindi terminato senza mostrare la finestra del browser all’utente.

Ciò è stato confermato su Twitter da Sean Lnydersay, General Manager di Microsoft Edge:

Thanks for the ping. Fix is in the next Stable update (next week). Deleting the key (which is an obsolete policy) is a sufficient workaround. — Sean Lyndersay (@SeanOnTwt) September 2, 2022

Come risolvere il problema

Se anche voi avete riscontrato il problema con il mancato avvio di Microsoft Edge, ecco la procedura da seguire:

Aprire l’ Editor del Registro di sistema (cercate regedit sul motore di ricerca del menu Start ed eseguitelo come amministratore )

(cercate sul motore di ricerca del menu Start ed eseguitelo come ) Cercate le chiavi di registro: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge oppure HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge

oppure Eliminate il valore MetricsReportingEnabled

Microsoft sta già lavorando al fix, come indicato da Lyndersay stesso, ma se non volete attendere il prossimo update Stable (previsto per la prossima settimana), potete tranquillamente seguire la procedura appena indicata, dal momento che il criterio in questione è stato abbandonato da Microsoft già a partire dalla versione 89 di Edge.

Se invece non vi sentite a vostro agio all’idea di toccare il Registro di sistema, non resta che attendere qualche giorno, fino all’arrivo dell’atteso intervento correttivo che andrà a risolvere (si spera definitivamente) il problema.