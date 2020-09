Microsoft Edge in arrivo anche in versione Linux

Microsoft sta puntando molto sul suo nuovo browser Edge, già disponibile non solo su Windows 10 ma anche sulle piattaforme mobile come Android e iOS. Ora l’azienda vuole ampliare ancora di più il suo bacino di utenti grazie a una variante installabile su sistemi Linux.

Microsoft Edge sta raccogliendo consensi da un gran numero di utenti che hanno deciso di affidarsi alla nuova versione basata su Chromium per la propria navigazione web. Per permettere l’utilizzo del software sul maggior numero di sistemi possibile, l’azienda americana sta per rilasciare una versione compatibile Linux.

“La nostra missione di portare Microsoft Edge sulle piattaforme che i nostri clienti utilizzano quotidianamente fa un passo avanti: a partire da ottobre, Microsoft Edge per Linux sarà disponibile per il download dal canale di anteprima Dev“, ha detto il vicepresidente Liat Ben-Zur in un post sul blog ufficiale. “Quando sarà disponibile, gli utenti Linux potranno andare sul sito di Microsoft Edge Insiders per scaricare il canale di anteprima, oppure potranno scaricarlo dal gestore di pacchetti Linux nativo“.

Inizialmente la build sarà compatibile con i sistemi Debian e Ubuntu, con altre distribuzioni che seguiranno nel prossimo futuro. Microsoft ha affermato di aver pubblicato fino ad oggi 3700 commit per il motore Chromium. Si tratta di un aumento rispetto ai 3000 che l’azienda aveva segnalato a maggio durante la versione virtuale della propria conferenza Build.

Nei prossimi mesi, il canale Edge Dev sarà provvisto anche di strumenti di sviluppo migliorati sotto forma di WebView2, un SDK e runtime che permetterà di inserire i contenuti web in applicazioni native, e la versione 1.0 dell’estensione per Visual Studio Code, attualmente offerta in anteprima.

Microsoft vede WebView2 come un modo per rendere disponibili i contenuti web nelle applicazioni native e sui dispositivi dove Edge non è disponibile, come quelli non connessi a Windows Update o non gestiti da Microsoft.