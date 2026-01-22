Microsoft sta per trasformare due delle applicazioni più iconiche di Windows in strumenti significativamente più potenti e versatili. L'azienda di Redmond ha annunciato una serie di funzionalità inedite per Blocco Note e Paint su Windows 11, rivolgendosi sia agli utenti occasionali che agli appassionati che li usano quotidianamente. Le novità sfruttano l'intelligenza artificiale e introducono capacità di formattazione avanzata che portano questi veterani del sistema operativo nell'era moderna del computing.

Sul fronte del Blocco Note, l'aggiornamento più rilevante riguarda l'espansione delle funzionalità Markdown. L'applicazione guadagna il supporto per sintassi aggiuntive come la formattazione barrata e le liste nidificate, elementi fondamentali per chi utilizza questo linguaggio di markup leggero nella scrittura quotidiana. Gli utenti potranno sfruttare le tradizionali scorciatoie da tastiera oppure affidarsi alla barra di formattazione posizionata nella parte superiore dell'interfaccia per applicare gli effetti desiderati al testo.

Parallelamente, Microsoft ha introdotto una schermata di benvenuto rinnovata che accoglie gli utenti all'avvio dell'applicazione. Ma è sul versante dell'intelligenza artificiale che emerge l'innovazione più interessante: la capacità di generare testo viene ora potenziata con una funzione di "streaming" che visualizza la risposta dell'AI in tempo reale, carattere dopo carattere, esattamente come accade con i moderni chatbot basati su modelli linguistici di grandi dimensioni. Questo approccio riduce drasticamente la percezione dei tempi di attesa, rendendo l'esperienza più fluida e reattiva.

La nuova modalità Coloring Book sfrutta la NPU integrata nei PC Copilot+ per generare contorni di disegni pronti da colorare, trasformando Paint in uno strumento creativo alimentato dall'intelligenza artificiale

Per quanto riguarda Paint, Microsoft introduce una funzionalità decisamente originale chiamata Coloring Book, esclusiva per i PC Copilot+. Questa modalità sfrutta la NPU dedicata presente in questi dispositivi per generare automaticamente contorni di disegni pensati per essere colorati. Il processo è sorprendentemente semplice: l'utente apre Paint, seleziona l'opzione Coloring Book dal menu Copilot, digita una descrizione del libro da colorare desiderato e preme il pulsante Genera. L'applicazione produce quindi una serie di pagine uniche basate sulla richiesta testuale fornita.

Un'altra aggiunta significativa a Paint riguarda il nuovo controllo di tolleranza del riempimento. Questa funzione consente agli utenti di regolare con precisione l'aggressività dello strumento secchiello quando si applica un colore a una sezione della tela. Abbassando il valore di tolleranza, lo strumento riempirà una porzione più contenuta dell'area selezionata, offrendo un controllo granulare che mancava alle precedenti iterazioni dell'applicazione. Si tratta di un perfezionamento tecnico che i creatori digitali e gli appassionati di grafica raster apprezzeranno per la maggiore flessibilità operativa.

Tutte queste funzionalità sono attualmente in fase di distribuzione per gli utenti Windows Insider iscritti ai canali Canary e Dev, i più sperimentali dell'ecosistema di test di Microsoft. Il rollout generale per tutti gli utenti di Windows 11 è previsto nelle prossime settimane, secondo quanto comunicato dall'azienda. La strategia di Microsoft appare chiara: modernizzare gradualmente le applicazioni storiche di Windows integrando intelligenza artificiale e funzionalità avanzate, senza però stravolgere l'interfaccia familiare che ha accompagnato generazioni di utenti.

Resta da vedere se queste innovazioni riusciranno a conquistare gli utenti più esigenti, o se questi continueranno a preferire alternative di terze parti più sofisticate. L'integrazione nativa con la NPU dei PC Copilot+ rappresenta comunque l'ennesima conferma della direzione intrapresa da Microsoft nell'accelerazione hardware dedicata all'intelligenza artificiale locale, una tendenza che sta ormai guidando l'evoluzione del mercato PC.