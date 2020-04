Microsoft News Bar, arriva una nuova app per le notizie

Microsoft ha pubblicato una nuova app sul proprio store, News Bar. Si tratta di un widget per desktop che elenca le principali notizie del giorno in tempo reale, da oltre 4500 testate giornalistiche. Questa barra per le news è parzialmente personalizzabile.

Al primo avvio, la barra si posizionerà alla destra dello schermo e le news verranno visualizzate verticalmente, con una immagine e il titolo o una breve descrizione della stessa.

Potrete spostare suddetto widget lungo i bordi del display, inoltre è possibile muovere il titolo della news sopra l’immagine della stessa. Quando la barra delle news viene posizionata in alto o in basso è possibile rimuovere le immagini delle news trasformando la barra in una semplice successione di titoli. Potete anche ridurre Microsoft News Bar a una semplice icona. Quando cliccherete su una di queste news, si aprirà il browser che vi porterà alla pagina web del pezzo.

L’app è in beta ed è gratuita, tuttavia al momento sembra non essere più disponibile per il download. Se la nuova app vi incuriosisce, potete cambiare l’area geografica nelle Impostazioni di Windows 10 su Stati Uniti e verificare se compare sul Microsoft Store.