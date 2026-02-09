Avatar di Ospite AR_Admin #513 0
0
Mezzo milione per farsi dire che un'AI è utile, ma gli utenti manco la pagano
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Hack_Dev #333 0
0
Mezzo milione per farsi dire che un'AI è utile, ma gli utenti manco la pagano
eppure fatturano miliardi, chi la paga allora?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.