Microsoft PowerToys, la nota raccolta di utility che permette di espandere le funzionalità di Windows, si aggiornerà presto con un’inedita funzione OCR integrata, denominata PowerOCR, con cui è possibile leggere il testo dalle immagini per incollarlo successivamente in qualsiasi altra schermata. Il nuovo strumento è stato sviluppato da Joseph Finney, un programmatore di app e utility per il sistema operativo di Microsoft, che ne aveva dato l’annuncio il 4 luglio sulla piattaforma GitHub.

Lo sviluppo di PowerOCR è stato molto rapido sia grazie all’utilizzo del codice dell’app TextGrab su cui è per l’appunto basato, che all’aiuto di altri sviluppatori volontari e persino dipendenti Microsoft. Come è possibile vedere sotto, lo strumento consente di leggere il testo selezionandone l’area dall’immagine, questa verrà quindi subito convertita e copiata in automatico negli appunti, per poter essere subito incollata in tutte le schermate di testo.

Fonte: Joseph Finney

La conversione del testo presente nelle immagini è affidata all’API Windows.Media.OCR, un componente che permette di usufruire di funzionalità avanzate per il riconoscimento ottico dei caratteri. Anche se la data di rilascio dello strumento non è ancora stata resa nota, PowerOCR è ormai quasi completo ed è attualmente nelle fasi finali pre-rilascio, il che vuol dire che potremo sicuramente vederlo nei prossimi mesi. Si tratta sicuramente di una funzionalità che tornerà molto utile per estrarre rapidamente il testo dalle immagini, risparmiando agli utenti il tempo necessario per riscriverlo a mano con la tastiera.

L’ultimo e più importante aggiornamento alle funzionalità di PowerToys risale a febbraio di quest’anno, dove sono state aggiunte diverse novità come la possibilità di abilitare il mirino per il mouse, per semplificarne il tracciamento nella schermata, e alcune novità che riguardano Esplora File, tra cui il supporto per l’anteprima a oltre 150 formati di file per sviluppatori e 3D (STL) e una maggiore stabilità per quanto riguarda la versione ARM64.