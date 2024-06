Microsoft rimanda il lancio della funzione Windows Recall: ecco i motivi

Microsoft ha annunciato che la tanto chiacchierata funzione IA Recall per Windows non sarà lanciata con il primo lotto di PC Copilot+ previsto per il 18 giugno. In un aggiornamento pubblicato sul blog, l'azienda ha dichiarato che Recall sarà un'anteprima riservata solo ai partecipanti del programma Windows Insider. La funzione sarà rilasciata per tutti i PC Copilot+ solo dopo aver ricevuto e analizzato il feedback dei tester.

L'azienda ha motivato questa decisione spiegando che vuole "garantire che l'esperienza soddisfi i suoi elevati standard di qualità e sicurezza". Da quando Microsoft ha annunciato Recall, nel mese di maggio, la funzione ha sollevato molte critiche. Recall permette agli utenti di trovare tutto ciò che hanno visualizzato sul proprio computer, registrando dettagliatamente ogni attività svolta per recuperare facilmente le azioni passate.

Recall opera attraverso una timeline scorrevole che cattura e mostra tutto ciò che viene fatto sul PC, dalle pagine web visitate all'uso di applicazioni, fino alla partecipazione a riunioni in diretta.

Microsoft ha assicurato che Recall elabora i dati a livello locale e mantiene le informazioni degli utenti al sicuro, ma queste garanzie non sono state sufficienti a placare le preoccupazioni riguardanti la privacy. All'inizio del mese, l'azienda ha annunciato ulteriori modifiche apportate per garantire la privacy e la sicurezza di Recall, inclusa la possibilità per gli utenti di scegliere se desiderano abilitare la funzione o meno. Inoltre, gli utenti dovranno verificare la propria identità prima di poter accedere alla timeline crittografata di Recall. Tuttavia, questo metodo naturalmente non è infallibile.

Nonostante queste modifiche, Microsoft ha scelto di rimandare il lancio di Recall. È possibile che l'azienda abbia riconosciuto la necessità di ulteriori miglioramenti per evitare che la funzione diventi un grave problema per la privacy e la sicurezza degli utenti. Attualmente, non è stata fissata una data precisa per la disponibilità di Recallnel programma Windows Insider. Tuttavia, sarà accessibile ai tester nelle prossime settimane e l'azienda pubblicherà un nuovo post sul blog per spiegare come ottenere la versione di anteprima quando sarà disponibile. I tester dovranno disporre di un PC Copilot+ per poter accedere a Recall, poiché la funzione funzionerà solo con CPU avanzate dotate di unità di elaborazione neurale (NPU) per le attività di intelligenza artificiale.