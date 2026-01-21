Avatar di Ospite Net_Blade #895 0
interessante per chi ha più monitor, io con uno solo non saprei che farmene
finalmente qualcuno che pensa a chi lavora con 3-4 schermi. il cursore che si perde è un incubo vero
Io non ho capito che cambia rispetto al normale funzionamento di windows.
Cioè io ho due monitor, ma normalmente quando il cursore arriva al bordo destro di un monitor compare sul bordo sinistro dell'altro.
Con Cursor Wrap esattamente che differenza c'è?
Forse non ho capito bene: già adesso il cursore sparisce da uno schermo e riappare sull'altro, in funzione di come sono disposti nelle impostazioni schermo.
Cioè se lo sposto oltre il bordo destro, riappare sul bordo sinistro dello schermo posto a destra del primo.
Mah...
