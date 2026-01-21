Microsoft ha appena pubblicato PowerToys 0.97, l'ultima versione del suo toolkit gratuito che amplia le funzionalità di Windows con strumenti pensati per utenti avanzati e professionisti. Tra le novità spicca Cursor Wrap, una feature apparentemente minore ma potenzialmente rivoluzionaria per chi lavora con configurazioni multi-monitor estreme. La funzione risolve un problema tanto specifico quanto frustrante: la gestione del cursore attraverso numerosi display affiancati, una necessità sempre più comune in ambiti come trading finanziario, montaggio video professionale e sviluppo software.

Il funzionamento di Cursor Wrap è elegante nella sua semplicità. Attivando questo strumento, i bordi dei vari monitor vengono virtualmente collegati tra loro, permettendo al cursore di "avvolgersi" da un display all'altro. In pratica, quando il puntatore raggiunge il margine destro di uno schermo, riappare automaticamente sul bordo sinistro del monitor adiacente, eliminando la necessità di lunghi spostamenti del mouse attraverso ampie superfici di lavoro. Per chi gestisce configurazioni con tre, quattro o più display, il risparmio di tempo e la riduzione dell'affaticamento possono essere significativi.

L'aggiornamento introduce anche controlli estesi sulla personalizzazione della palette cromatica dell'interfaccia di Windows. Gli utenti possono ora modificare profondamente i colori del menu Start, delle barre delle applicazioni e degli altri elementi GUI, superando le limitazioni delle opzioni predefinite del sistema operativo. Si tratta di una risposta diretta alle richieste della comunità di personalizzatori e power user che da anni chiedono maggiore flessibilità estetica senza dover ricorrere a modifiche del registro o tool di terze parti potenzialmente instabili.

Cursor Wrap collega virtualmente i bordi dei monitor, permettendo al cursore di passare da uno schermo all'altro senza interruzioni

PowerToys continua a rappresentare un paradosso interessante nella strategia Microsoft. Questo pacchetto di utility avanzate, disponibile gratuitamente e come progetto open-source su GitHub, offre funzionalità che molti ritengono dovrebbero essere integrate nativamente in Windows. Strumenti come FancyZones per la gestione avanzata delle finestre, PowerRename per la rinomina batch di file, o Image Resizer per il ridimensionamento rapido delle immagini, sono tutti esempi di feature che migliorerebbero sensibilmente l'esperienza d'uso del sistema operativo senza comprometterne la semplicità per gli utenti meno esperti.

La decisione di mantenere PowerToys come download separato probabilmente risponde a logiche di segmentazione del mercato e di sviluppo agile. Mantenendo queste funzionalità in un progetto satellite, Microsoft può iterare più rapidamente, sperimentare soluzioni innovative e raccogliere feedback dalla comunità tech senza dover passare attraverso i lunghi cicli di sviluppo e testing richiesti per le feature core di Windows. Il progetto ha infatti una cadenza di aggiornamenti mensili, molto più rapida rispetto ai major update semestrali del sistema operativo.

L'installazione di PowerToys 0.97 rimane semplice e non invasiva, con un installer disponibile direttamente dal repository GitHub ufficiale o tramite Windows Package Manager. Il software richiede Windows 10 versione 2004 o superiore, e supporta nativamente sia architetture x64 che ARM64, rendendolo compatibile con i nuovi dispositivi basati su Qualcomm Snapdragon X Elite. Le configurazioni vengono salvate localmente e possono essere esportate, facilitando la sincronizzazione tra più macchine per chi gestisce workstation diverse in contesti professionali.