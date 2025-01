Microsoft vuole che tutti passino a Windows 11 nel 2025

Microsoft prevede un massiccio rinnovamento dei PC con Windows 11 nel 2025, quando terminerà il supporto per Windows 10. L'azienda punta sui nuovi PC dotati di Copilot+ per spingere l'adozione del suo ultimo sistema operativo, ancora in ritardo rispetto a Windows 10.

In un post sul blog aziendale, Yusuf Mehdi, Executive Vice President di Microsoft, ha definito il 2025 come "l'anno del rinnovamento dei PC con Windows 11". L'azienda sta cercando di attrarre più utenti verso Windows 11 enfatizzando i miglioramenti nell'intelligenza artificiale, come i PC Copilot+ e il nuovo pulsante Copilot presente su molti modelli recenti.

Microsoft afferma che i migliori PC Copilot+ sono fino al 58% più veloci del MacBook Air M3 di Apple, con prestazioni AI superiori del 47%. Inoltre, questi nuovi modelli sarebbero fino a 5 volte più rapidi dei PC Windows di 5 anni fa ancora in uso.

Nonostante Windows 11 sia disponibile da oltre 3 anni, la sua adozione rimane limitata. A fine 2024, Windows 10 deteneva ancora una quota di mercato del 63%, contro il 34% di Windows 11. Microsoft spera che la fine del supporto per Windows 10, prevista per il 14 ottobre 2025, spinga gli utenti all'aggiornamento.

Secondo le ricerche citate da Microsoft, l'80% delle aziende potrebbe rinnovare il proprio parco PC entro la fine del 2025, mentre il 70% dei consumatori lo farebbe nei prossimi due anni. Canalys prevede che i PC con funzionalità AI rappresenteranno il 20% del mercato nel terzo trimestre del 2024, con i PC Windows che costituiranno il 53% di questa categoria.

Tuttavia, un sondaggio condotto da Canalys tra i partner di canale a novembre 2024 ha rivelato che il 31% non prevede di vendere PC Copilot+ nel 2025, indicando una certa resistenza nel mercato.

Mehdi ha concluso affermando: "Crediamo che Windows 11 sia disponibile nel momento in cui il mondo ne ha più bisogno, offrendo capacità AI avanzate e vantaggi di sicurezza moderni che i clienti si aspettano nel 2025 e oltre".