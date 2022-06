Canva è un popolare strumento di progettazione grafica, utilizzato principalmente da designer e professionisti per realizzare in maniera semplice ed efficace post per i social, presentazioni e tanto altro ancora. A quanto pare, Microsoft starebbe lavorando ad un’applicazione per Windows 11 basata su Microsoft Edge chiamata “Designer”, che dovrebbe essere molto simile a Canva.

Rispetto a PowerPoint, software facente parte della suite Office che consente di realizzare presentazioni, Designer dovrebbe offrire un’interfaccia più orientata al drag’n’drop e consentire di creare rapidamente annunci, messaggi promozionali, semplici presentazione a studenti e piccoli imprenditori.

Il sito di Microsoft Designer è stato per un breve di tempo raggiungibile all’indirizzo “designer.microsoft.com”, ma attualmente è tornato inattivo, dopo che l’azienda di Redmond ha scoperto e risolto il bug che consentiva di aprire il portale. A questo punto, è solo questione di tempo prima che Microsoft annunci ufficialmente il progetto.

Photo Credit: Windows Latest

Stando a quanto presente sul sito, Microsoft Designer offrirà le seguenti funzionalità:

Un set di modelli predefiniti che aiuteranno gli utenti a muovere i loro primi passi

La sezione “Idee” mostrerà ancora più opzioni di design dando modo di espandere la propria creatività

Aggiungere il vostro design a un post sui social media e condividerlo con i vostri follower

Dimensioni predefinite del canvas: 1080×1080 pixel per Instagram, 1200×628 pixel per gli annunci di Facebook e 1080×1920 pixel per le storie di Instagram. La quarta opzione consente di iniziare con una dimensione personalizzata.

È inoltre possibile collegare il proprio account LinkedIn e pubblicare direttamente gli aggiornamenti sulla piattaforma di social media

All’interno del portale, veniva specificato che “la connessione a LinkedIn consente di pubblicare i progetti di Microsoft Designer sul proprio profilo LinkedIn. Microsoft non condivide alcun dato personale con questa applicazione né memorizza la password dell’utente”.