Probabilmente molti di voi conosceranno CCleaner, popolare software che si occupa della pulizia automatica delle voci del registro di sistema e di eventuali cartelle inutili lasciate da applicazioni disinstallate, nonché l’esecuzione di altre operazioni di manutenzione e ottimizzazione. Del resto, con il passare del tempo il sistema operativo potrebbe accumulare file non più necessari in grado di rallentare le prestazioni complessive, quindi gli utenti sono sempre alla ricerca di qualche programma in grado di “fare pulizia” in modo automatico.

Microsoft, nel corso degli ultimi anni, si è impegnata molto per rendere ogni iterazione del suo sistema operativo Windows sempre più ottimizzata e sicura. A quanto pare, l’azienda di Redmond starebbe anche lavorando a “PC Manager“, un vero e proprio software di ottimizzazione per Windows 10 e Windows 11, di cui è stata recentemente pubblicata una beta sul sito web cinese della società.

PC Manager aiuta gli utenti ad eliminare i file temporanei, gestire le app avviate all’accensione del sistema, monitorare l’utilizzo delle risorse e visualizzare i suggerimenti di Microsoft, come il passaggio del browser e del motore di ricerca predefinito, rispettivamente a Edge e Bing. Il funzionamento è molto semplice ed efficace: cliccando sul pulsante “Boost” si libererà parte della memoria utilizzata e si cancelleranno i file temporanei istantaneamente.

Photo Credit: WindowsLatest

Ecco un elenco delle funzioni attualmente in fase di test da parte di Microsoft:

Manutenzione del computer : pulisce i file, rimuove le app e molto altro con un solo clic. A differenza di CCleaner, tuttavia, non viene effettuata una pulizia del registro di sistema.

: pulisce i file, rimuove le app e molto altro con un solo clic. A differenza di CCleaner, tuttavia, non viene effettuata una pulizia del registro di sistema. Gestione delle app di avvio

Gestione e visualizzazione dei processi in esecuzione

Gestione delle unità di archiviazione

Esecuzione della scansione dei virus

Verifica della presenza di aggiornamenti tramite Windows Update

Integra una sezione dedicata ai consigli

Al momento, non sappiamo quando l’applicazione sarà distribuita di default con Windows 11, ma, nel caso desideriate provarla in prima persona (ancora in beta), potete scaricarla dal seguente indirizzo.