CoLeggero come un tablet potente come un PC: Microsoft Surface Pro a soli 1249€!

Vedi offerta su Amazon

Microsoft Surface Pro vi sorprenderà su Amazon con un'offerta imperdibile: da 1349,00€ a soli 1249,00€, con uno sconto del 7%! Questo Copilot+ PC con touchscreen OLED da 13" combina la potenza del processore Snapdragon X Elite con 16GB di RAM e 256GB di SSD. Prestazioni all'avanguardia in un design flessibile, batteria che dura fino a 14 ore e fotocamere potenziate dall'AI vi garantiranno un'esperienza completa. Un dispositivo due-in-uno sostenibile ed esclusivo di Amazon!

Microsoft Surface Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

I Microsoft Surface Pro sono consigliati a professionisti e studenti che necessitano di un dispositivo versatile e potente per lavorare ovunque. Con il processore Snapdragon X Elite e 16GB di RAM, soddisfano le esigenze di chi utilizza applicazioni impegnative mentre l'intelligenza artificiale integrata ottimizza il flusso di lavoro. Il display OLED da 13" offre un'esperienza visiva eccezionale, ideale per creativi che lavorano con grafica e video, mentre la batteria con 14 ore di autonomia vi libera dalla preoccupazione di ricaricare durante la giornata.

Questi dispositivi 2-in-1 sono perfetti anche per chi è sempre in movimento grazie al design flessibile con supporto a 165° e alle eccellenti opzioni di connettività come Wi-Fi 7 e 5G opzionale. L'assistente AI Copilot rivoluziona il modo di interagire col computer, rendendo questi Surface Pro particolarmente adatti a chi desidera essere all'avanguardia tecnologica mantenendo produttività elevata. L'attenzione alla sostenibilità, con componenti in alluminio riciclato, li rende inoltre una scelta consapevole per chi tiene all'impatto ambientale.