Migliora la tua produttività con questo monitor portatile ASUS, oggi in OFFERTA SPECIALE!

Se siete alla ricerca di un monitor portatile versatile e performante, ASUS ZenScreen MB229CF è la scelta perfetta. Attualmente disponibile su Amazon a soli 299,99€, con uno sconto del 9% rispetto al prezzo consigliato di 329€, rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera un display FHD da 22 pollici con ottime caratteristiche tecniche.

ASUS ZenScreen MB229CF, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor portatile ASUS vanta un pannello IPS Full HD (1920x1080 pixel), che garantisce colori brillanti e angoli di visione ottimali. Con una frequenza di aggiornamento di 100Hz, offre una fluidità superiore rispetto ai tradizionali schermi da 60Hz, rendendolo ideale per il multitasking e per chi ha bisogno di una visualizzazione reattiva. Il design sottile ed elegante, con un peso di appena 2,2 kg, lo rende perfetto per chi necessita di un monitor facilmente trasportabile.

Una delle caratteristiche più interessanti dell'ASUS ZenScreen MB229CF è la versatilità nel posizionamento. Grazie alla maniglia integrata, che funge anche da supporto, e agli accessori inclusi, come il morsetto a C regolabile in altezza e il kit di ganci divisori, potete sistemarlo ovunque con la massima flessibilità.

Dal punto di vista della connettività, il monitor offre un'ampia gamma di porte, tra cui USB-C con 60W di potenza, HDMI e jack per cuffie, permettendo un facile collegamento a laptop, PC e altri dispositivi. Inoltre, il potente sistema audio 2.1 con subwoofer integrato assicura un suono chiaro e bilanciato, migliorando l'esperienza audiovisiva complessiva.

Un ulteriore vantaggio è il design ecologico, certificato Energy Star, con una confezione in carta certificata FSC, che riduce l'impatto ambientale.

Con questa offerta esclusiva su Amazon a soli 299,99€, ASUS ZenScreen MB229CF si conferma una soluzione eccellente per chi desidera un monitor portatile, performante e ricco di funzionalità avanzate. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon