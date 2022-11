Perché usare un client e-mail nel 2022? La domanda è più che legittima, d’altronde una grande fetta di pubblico utilizza servizi come Gmail, direttamente da browser.

Eppure, utilizzare uno dei migliori client email in circolazione potrebbe essere comodo, magari per non dover aprire la webmail e continuare a premere F5 in attesa della conferma di spedizione del vostro ultimo ordine su Amazon per il Black Friday.

Inoltre, un client di posta di solito offre interessanti integrazioni con altre app di produttività e la possibilità di personalizzare l’aspetto dell’applicazione stessa. Se poi avete spazio limitato nella vostra casella e-mail, potete configurare la maggior parte dei client sul mercato affinché scarichi la vostra corrispondenza elettronica sul computer.

I migliori client e-mail del 2022 – Gratuiti e a pagamento

Fatta una piccola panoramica dei client e-mail, ecco i migliori client che potrete installare sul vostro sistema. Alcuni sono a pagamento ma offrono un piano gratuito, altri supportano più piattaforme, ma tutti sono abbastanza interessanti da meritare una prova. Senza indugi, ecco i migliori client di posta elettronica attualmente disponibili. Qualcuno di voi potrebbe notare l’assenza del proprio client preferito, ma questa è una guida che aggiorneremo nel tempo, man mano che proveremo altre applicazioni, quindi tornate a leggerci con regolarità per saperne di più.

eM Client

Disponibile per: Windows e Mac

Windows e Mac Versione gratuita: disponibile

disponibile Licenza a pagamento: acquisto una tantum

acquisto una tantum Sottoscrivi eM Client

eM Client è un prodotto molto noto nel settore. Nel giro di 10 anni, infatti, è diventato uno dei migliori client di posta elettronici su Windows. Supporta agevolmente i servizi di posta più popolari, come Gmail, Outlook.com e iCloud, infatti è disponibile anche la versione per Mac.

La versione free è ottima per l’uso personale, mentre la versione pagamento, disponibile tramite acquisto una tantum, è ideale per gli account business, dal momento che consente di creare un numero illimitato di account e l’assistenza prioritaria.

I punti di forza sono la configurazione automatica quando si migrano i messaggi da Gmail, Exchange, iCloud e Outlook, nonché la possibilità di usare al suo interno i servizi di chat più noti, come Jabber e Google Chat.

Piani e prezzi:

Microsoft Outlook

Disponibile per: Windows e Mac

Windows e Mac Versione gratuita: 30 giorni di prova

30 giorni di prova Licenza a pagamento: in abbonamento

in abbonamento Sottoscrivi Microsoft 365

Microsoft 365 è il pacchetto di produttività proposto dal Colosso di Redmond sotto forma di abbonamento annuale. La suite include Outlook, il famosissimo client di posta dell’aziende, presente ormai da decenni nei pacchetti Office.

Outlook offre alcuni vantaggi ai suoi utenti, come l’integrazione con gli omonimi servizi di calendario e contatti, nonché con l’intera suite Office.

Potrete acquistare Outlook sia nelle versioni di Microsoft Office standalone, ad esempio Office 2021, che in abbonamento con Office 365.

Piani e prezzi:

Mailbird

Disponibile per: Windows e Mac

Windows e Mac Versione gratuita: versione di prova

versione di prova Licenza a pagamento: in abbonamento

in abbonamento Sottoscrivi Mailbird

Mailbird è un client di posta pensato sia per gli utenti standard che per gli account business. Ha il vantaggio di offrire funzionalità di gestione avanzata di più account, con ottime opzioni di personalizzazione, grazie ai temi gratuiti.

Questo client supporta diverse app integrabili al suo interno, fra cui WhatsApp, Google Docs, Dropbox, Slack e molti altri.

Piani e prezzi:

Personal | 2,28€ all’anno o 49,50€ per licenza perpetua

Business | 4,03 all’anno o 99,75€ per licenza perpetua

Spark

Disponibile per: iOS, Android, Mac e Windows

iOS, Android, Mac e Windows Versione gratuita: sì + prova gratuita di 7 giorni per i piani premium

sì + prova gratuita di 7 giorni per i piani premium Licenza a pagamento: in abbonamento

in abbonamento Sottoscrivi Spark

Spark per lungo tempo è stata considerata la migliore app di posta per iOS, Android e Mac. Gli utenti Windows sono stati a lungo esclusi da questo ottimo client, ma oggi le cose sono cambiate: poche settimane fa gli sviluppatori hanno rilasciato anche la versione per il sistema desktop di Microsoft.

Questo client si fa apprezzare fin da subito per la reattività e l’ottimo stile visivo, che strizza l’occhio al linguaggio di design di Apple. Uno degli aspetti migliori delle app è la possibilità di scaricare gli allegati direttamente al suo interno, senza ricorrere a risorse esterne.

La versione gratuita è ottima di per se, ma sono quelle premium a brillare, grazie a funzionalità molto interessanti, come la possibilità di silenziare le conversazioni, bloccare le e-mail, definire i messaggi prioritari e molto altro.

Piani e prezzi:

Free | Gratis

Premium Privati | 5,83€ al mese o 69,99€ all’anno

Premium Team | 6,99€ al mese o 83,88€ all’anno

Mozilla Thunderbird

Disponibile per: Windows, Mac, Linux

Windows, Mac, Linux Versione gratuita: sì

sì Licenza a pagamento: solo gratis

solo gratis Scarica Thunderbird

Mozilla Thunderbird è un client di posta 100% gratuito, sviluppato dalla stessa azienda responsabile del browser Firefox.

Grazie alle opzioni di personalizzazione tramite i temi e all’alta configurabilità, Thunderbird può essere una valida alternativa a tanti client a pagamento, Outlook incluso. Inoltre, è installabile anche sui sistemi Linux.

Spike

Disponibile per: iOS, Mac, Android, Windows

iOS, Mac, Android, Windows Versione gratuita: sì

sì Licenza a pagamento: in abbonamento

in abbonamento Sottoscrivi Spike

Spike è un client molto interessante poiché gestisce le email come se fossero conversazioni. Oltre all’app, è disponibile anche un ottima esperienza web, e il tutto ricorda app di messaggistica famose come WhatsApp. Sebbene sia ideale per conversazioni brevi, Spike gestisce bene anche le e-mail più lunghe e con più risposte, evitando il disordine e la confusione provocati dai messaggi nidificati.

L’aspetto migliore è che la versione personale è gratis con un limite di 1 GB di spazio e upload di file fino a 30 MB. La versione Pro consente di configurare fino a 3 indirizzi email, caricare file grandi fino a 100 MB e offre 5 GB di storage. Infine, la versione business aggiunge varie funzionalità avanzate, incluse le conferenze audio e video, a un prezzo contenuto, con 20 GB di spazio e la possibilità di fare l’upload di file fino a 1 GB di peso.

Piani e prezzi:

Personale | Gratis

Pro | 5$ al mese (fino a 3 indirizzi e-mail)

Business | 10$ al mese (indirizzi illimitati)

Fonte: Google



Gmail

Disponibile per: browser, iOS, Android

browser, iOS, Android Versione gratuita: sì

sì Licenza a pagamento: in abbonamento

in abbonamento Scarica Gmail

Di certo, Gmail non ha bisogno di presentazioni: è semplicemente uno dei programmi di posta elettronica più popolari al mondo. Non si tratta di un client e-mail vero e proprio, ma era difficile non fare nemmeno una menzione d’onore viste le sue molte qualità.

Inserito all’interno del ventaglio dei servizi Google, Gmail è disponibile per diverse piattaforme, sia su browser (quindi utilizzabile praticamente da qualsiasi sistema che preveda l’uso di uno di questi programmi) che su mobile, con app dedicate sia su iOS che Android.

La gestione delle e-mail è molto approfondita, con la possibilità di creare etichette, cartelle, liste, e molto altro. La sincronizzazione con il vostro account Google, oltre che obbligatoria, vi consente di restare in contatto con la vostra corrispondenza da qualsiasi piattaforma e dispositivo.

Di base, Gmail è un servizio gratuito, che vi permette di sfruttare 15 GB di spazio di archiviazione, ma se vi abbonate a uno dei piani di Google Workspace (per gli account business) o Google One (per i privati), otterrete più spazio di archiviazione e altri vantaggi. Ad esempio, Workspace consente di avere una o più email aziendale sicura, estendere le video chiamate a 100 o più partecipanti, con uno spazio di archiviazione che parte da 30 GB. Google One, invece, offre piani a partire da 200 GB di spazio di archiviazione condivisa fra Google Foto, Gmail e Google Drive.

Piani e prezzi:

Google Workspace | a partire da 5,20€ al mese

Google One | a partire da 2,99€ al mese

Conviene davvero usare un client di posta elettronica?

La risposta alla domanda se convenga davvero usare un client di posta elettronica non è scontata: oggi ci sono ottimi servizi web così come ottimi client, sia gratuiti che a pagamento. In ultima istanza dipende sempre e soprattutto dalle vostre preferenze.

Usare la webmail può essere utile se ad esempio accedete alla vostra posta elettronica da dispositivi diversi, anziché dover installare, configurare e sincronizzare più client. Se poi siete utenti Google, non avrete di questi problemi, dato la sincronizzazione è automatica e le app Gmail per smartphone sono praticamente un client mobile.

In generale, sono due mondi abbastanza vicini, e alla fine dipende da quanto comodo trovate avere un client anziché aprire il browser, puntare al servizio web e così via.

Se siete curiosi di provare un client, però, esistono ottimi programmi gratuiti e altri a pagamento, con funzionalità più avanzate. Ma se non volete spendere denaro, alcuni client free hanno tutto quello che vi serve.

Quali sono i vantaggi di un client di posta?

Come dicevamo, i vantaggi principali di un client di posta stanno nella possibilità di configurare e personalizzare il programma a nostro piacimento. Spesso, abbiamo più opzioni per la definizione di cartelle, regole di inoltro, firma e risposta automatica.

Inoltre, diversi servizi di posta elettronica gratuita pongono un limite di spazio per la casella. Dunque, se ricevete molte mail con allegati consistenti, scaricarli sul computer vi consente di non raggiungere mai la quota massima gratuita.

Quali sono gli svantaggi di un client di posta?

Un client è un’app, che va scaricata e installata, possibilmente aggiornata a cadenza regolare. Ciò significa impegnare risorse del vostro computer, come spazio su disco e così via.

Inoltre, il client richiede un po’ di configurazione, ad esempio impostare il protocollo mail utilizzato, decidere se sincronizzare la posta con il servizio web senza però cancellare i messaggi dalla casella una volta scaricati sul computer.

Infine, se avete più dispositivi, occorre fare qualche passaggio in più per sincronizzarli e assicurarvi che i messaggi siano accessibili indipendentemente da quale client state usando.

Come vedete, siamo sempre nel regno del soggettivo e delle preferenze personali, ma queste indicazioni possono essere utili se siete ancora indecisi su quale metodo utilizzare per gestire le vostre e-mail.