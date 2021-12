Le migliori VPN per iPhone del 2022

Nel vasto panorama delle VPN, non tutti i provider offrono delle app mobili per iOS (o per Android), mentre altre potrebbero avere delle applicazioni eccessivamente basilari. Per questo motivo, abbiamo deciso di stilare la classifica delle migliori VPN per iPhone, al fine di agevolare gli utenti iOS nella scelta del miglior servizio di virtual private network in base alle proprie esigenze, ma anche e soprattutto delle piattaforme possedute.

D’altronde, non tutti utilizzano necessariamente un laptop in mobilità, dunque chi si trova per motivi di lavoro, studio o piacere a dover viaggiare spesso, proteggere il proprio dispositivo iPhone è una necessità da non sottovalutare, soprattutto se si è soliti collegarsi a Wi-Fi pubbliche, ad esempio in hotel o in aeroporto.

Come dicevamo, la maggior parte dei provider VPN è focalizzata principalmente sulle piattaforme per computer come Windows e macOS, e non tutte hanno predisposto delle app dedicate all’ambito mobile, o magari non offrono soluzioni complete ed esaustive (a volte si tratta solo di un pulsante di connessione, con pochissime possibilità di scelta in termini di server e località, un grosso problema che può avere un impatto importante sulla velocità di connessione).

VPN – Cos’è e a cosa serve?

I servizi VPN si basano su una rete privata virtuale (Virtual Private Network) e sono pensate per garantire l’anonimato e la protezione dei dati tramite l’applicazione di crittografia e di mascheramento dell’indirizzo IP. Dunque, ha molto senso usare una VPN quando ci si collega a reti pubbliche o “aperte, dato che vi permettono di cambiare l’indirizzo IP e bloccare alcune informazioni come la cronologia di navigazione e lo storico delle attività online. In questa maniera, vengono bloccati gli eventuali tentativi di intercettazione dei vostri dati e della vostra identità.

In realtà, abbiamo un po’ semplificato le cose, dato che sussistono altri elementi, come protocolli e policy d’uso del servizio (che cambiano in base al fornitore), per questo motivo, vi invitiamo ad approfondire la questione leggendo questi due articoli: “VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve” e “Cos’è una VPN (Virtual Private Network)“. In questa sede, vi basti sapere che le VPN vengono utilizzate per gli scopi seguenti:

Proteggere la connessione alle reti pubbliche (ad es. in aeroporto o in hotel)

Sostituire il vostro indirizzo IP con quello di un’altra località e bloccare il monitoraggio e l’intercettazione delle vostre attività online

Accedere a contenuti geolocalizzati, comunicando al servizio un indirizzo IP risalente a un’area autorizzata.

Le migliori VPN per iPhone – La nostra classifica

Abbiamo stilato la nostra classifica pensando esclusivamente alla qualità delle app iOS/iPadOS che verranno dunque utilizzate sugli smartphone e tablet Apple. Se invece volete farvi un’idea generale delle VPN, potete consultare le nostre guide alle migliori VPN e alle migliori VPN gratuite.

ExpressVPN

Dispositivi supportati: Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox

Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox Numero massimo di connessioni: 5

5 Recensione ExpressVPN

Clicca qui per sottoscrivere ExpressVPN

ExpressVPN è al primo posto delle nostre classifiche poiché è uno dei servizi più completi e qualitativamente è davvero ineccepibile. L’app per iOS, sebbene meno immediata da installare rispetto alla controparte Android, resta comunque molto semplice da utilizzare. Inoltre, abbiamo potuto constatare in fase di test che l’app per iPhone garantisce stesse prestazioni che abbiamo riscontrato su PC e Android. Per cambiare server, non occorre chiudere l’app ed è possibile monitorare le ultime connessioni effettuate. Con l’app per iOS, inoltre, potete provare gratis il servizio per 7 giorni e siamo rimasti molto soddisfatti, sebbene le impostazioni non siano tantissime rispetto alla controparte PC.

C’è da dire che ExpressVPN resta sempre uno fra i servizi più costosi, ma la qualità è altissima e potete provarlo con un rimborso garantito a 30 giorni, senza rischi e senza dovervi giustificare più di tanto.

I piani in abbonamento attualmente disponibili sono:

1 mese | 11,82€ al mese con fatturazione unica

6 mesi | 8,12€ al mese con fatturazione unica

15 mesi| 6,09€ al mese per i primi dodici mesi, con fatturazione unica

NordVPN

Credit: Foto di Stefan Coders da Pexels

Dispositivi supportati: Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox

Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox Numero massimo di connessioni: 6

6 Recensione NordVPN

Clicca qui per sottoscrivere NordVPN

NordVPN offre anche le app mobili, sia per iOS che Android. In questo caso, non ci sono tantissime differenze in termini di prestazioni fra le due piattaformi per smartphone, tuttavia l’app iOS non gode della stessa popolarità della controparte Android. Detto questo, l’app risulta funzionale e facile da utilizzare, al netto di qualche macchinosità nello zoom della mappa. In ogni caso la lista di località è molto utile e l’app in generale risulta davvero stabile.

I piani in abbonamento attualmente disponibili sono:

1 mese | 10,59€ al mese con fatturazione unica

1 anno | 4,36€ al mese con fatturazione unica

2 anni | 3,29€ al mese con fatturazione unica (offerta di Natale)

Surfshark

Dispositivi supportati : Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox

: Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox Numero massimo di connessioni : illimitato

: illimitato Recensione Surfshark

Clicca qui per sottoscrivere Surfshark

L’app per iPhone di Surfshark non si discosta dalla controparte Windows, con il pulsante Connect in evidenza. Potrete passare OpenVPN a IKEv2 comodamente e senza intoppi. Un’altra funzionalità molto gradita è l’ottimizzazione del consumo dati:basta selezionare la modalità pensata per la trasmissione di pacchetti più piccoli.

Oltre a un’ottima reattività, l’app iOS, così come quella Android, si adatta alla perfezione alle dimensioni del vostro schermo, per una leggibilità ottimale.

I piani in abbonamento attualmente disponibili sono:

1 mese | 11,45€ al mese con fatturazione unica

6 mesi | 5,49€ al mese con fatturazione unica

2 anni | 1,96€ al mese + 3 mesi gratis (offerta speciale), con fatturazione unica

Hide.me VPN

Dispositivi supportati: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, router, console e Smart TV

Numero massimo di connessioni : 10

: 10 Recensione Hide.me VPN

Clicca qui per sottoscrivere Hide.me VPN

Hide.me è un ottimo servizio, e sono soprattutto le app per Windows e mobile a rendere Hide.me degno di nota, soprattutto per chi vuole avere un controllo più capillare su parametri e configurazioni. L’app per iPhone consente anche di personalizzare i DNS.

Opzioni di abbonamento: