Qualcuno ha fatto girare il Minecraft launcher su Windows 98, sfida non da poco

Un appassionato di retrogaming ha creato un launcher di Minecraft compatibile con Windows 98. L'utente Reddit jtofexstinction ha rilasciato una versione del popolare gioco sandbox adattata per funzionare sul sistema operativo Microsoft di oltre 20 anni fa.

Per realizzare il progetto, lo sviluppatore ha dovuto riscrivere il launcher in C++ e adattare l'interfaccia grafica alle capacità di Windows 98. Il risultato è un'applicazione dall'aspetto retrò che richiama le interfacce software tipiche di quell'epoca.

Tuttavia, far girare Minecraft su hardware così datato presenta delle sfide non da poco. Le versioni più recenti del gioco (dalla 1.8.9 in poi) richiedono Java 8, difficilmente installabile su Windows 98. Il developer afferma che le build fino alla 1.5.2 dovrebbero funzionare su configurazioni con processore Pentium 3 e scheda grafica GeForce 3.

Sorprendentemente, secondo lo sviluppatore anche una Voodoo 3 - celebre GPU degli anni '90 - sarebbe in grado di far girare Minecraft a circa 20 fps. Questo dimostra come, nonostante i suoi 30 anni, Windows 98 continui ad attirare l'interesse di appassionati e sviluppatori nostalgici.

Il progetto si aggiunge ad altri recenti sforzi di preservazione del software per sistemi operativi Microsoft classici, come il porting di migliaia di applicazioni da Windows 98 a 95 avvenuto lo scorso anno. Certo, il senso per molti potrebbe sembrare inutile, ma per altri è davvero una gran bella cosa la possibilità di far girare applicazioni "moderne" anche su sistemi operativi più vetusti.