Non lasciarti sfuggire il Mini PC con Ryzen 5 a meno di 200€

Quando si esplora il mercato dei mini PC sotto i 200 euro, è frequente imbattersi in modelli con hardware aggiornato che tuttavia offrono prestazioni sufficienti solo per navigare in internet o gestire dispositivi esterni per la riproduzione di video. Tuttavia, oggi emerge un'opportunità notevole per chi è alla ricerca di un PC economico ma efficace. Per meno di 200 euro, è possibile acquistare un mini PC di fascia entry-level che si distingue nettamente dai soliti modelli con processori Intel e dotazioni di memoria limitate. Questo modello è equipaggiato con un discreto processore Ryzen 5 5500U, accompagnato da 16GB di RAM e 512GB di SSD. Inoltre, include componenti hardware aggiornati come Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6, che garantiscono una connettività all'avanguardia.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 60€ durante il checkout

Mini PC AskHand, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mini PC AskHand è concepito per coloro che esigono prestazioni di buon livello in poco spazio, combinando la potenza con un'efficienza energetica eccezionale. È raccomandato per chi vuole allestire un home theater per godersi film e serie TV in alta definizione, grazie al supporto di triplo schermo 4K a 60 Hz. Al contempo, risponde perfettamente alle necessità di designer ed editor video, supportando persino giochi leggeri come LOL e DOTA 2, grazie al processore AMD Ryzen 5500U e alla rispettiva AMD Radeon Graphics 7.

Offrendo una memoria espandibile sia in termini di RAM (fino a 64GB) che di storage SSD (fino a 4TB), assicura ampi margini di crescita per le vostre esigenze di archiviazione e velocità di elaborazione. Il suo design pensato per una dissipazione efficiente del calore garantisce prestazioni sostenute anche sotto carico, mantenendo un'operatività silenziosa.

A meno di 200€, questo mini PC rappresenta quindi una soluzione versatile ed economica per chiunque cerchi una macchina affidabile e capace di soddisfare un'ampia varietà di esigenze lavorative e di intrattenimento. Lo si può valutare anche come alternativa ai notebook e Chromebook, a patto ovviamente di avere un monitor (vanno bene anche i modelli economici) da collegare.

