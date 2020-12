Minisforum, la linea di mini PC ad alte prestazioni si espande con un nuovo modello

Il noto produttore di mini PC Minisforum ha presentato un nuovo prodotto: EliteMini UM700. Il dispositivo viene animato da una CPU AMD Ryzen 7 3750H dotata di quattro core, otto thread, 4MB di cache totale e con una frequenza massima di 4GHz, oltre ad integrare una GPU Radeon RX Vega 10 con 10 core grafici ad una frequenza di 1.400MHz.

Qualche mese fa Minisforum aveva lanciato DeskMini DMAF5, mini PC con un processore AMD Ryzen 5 3550H su Indiegogo. UM700 è una versione aggiornata di DMAF5, in grado di offrire prestazioni più elevate.

Nella tabella sottostante trovate tutte le specifiche complete:

Processore AMD Ryzen 7 3750H , 4 Cores/8 Threads

(Total L2 Cache 2MB , Total L3 Cache 4MB , Base Clock 2.3 GHz , fino a 4.0 GHz) GPU Radeon RX Vega 10 Graphics (Frequenza 1400 MHz) Memoria DDR4 8GB×1 Dual channel (SODIMM Slot×2) Archiviazione M.2 2280 128GB PCIe SSD Espansioni di archiviazioni 1×2.5″ SATA HDD Slot (SATA 3.0 6.0Gb/s) Connettività wireless M.2 2230 WIFI (Intel WIFI6 AX200 , BT5.1 pre-install) Uscite video HDMI 2.0(4K@60Hz), DisplayPort(4K@60Hz), USB-C (4K@60Hz) Uscite audio HDMI 2.0, DisplayPort, porta USB-C, 3,5mm Audio Jack Interfacce RJ45 Gigabit Ethernet Port×2 , USB3.1 Port×1(Gen1 , 2.0A Max output , shutdown charging , Yellow) , USB3.1 Port×3(Gen2 , Blue) ,

USB-C Port×1(Gen2) , Digital MIC×1 , Clear CMOS Alimentazione DC 19V/3.42A (Alimentatore incluso) Sistema Operativo Windows 10 Home Dimensioni del prodotto 128×127×46 mm Peso Netto 0.50Kg

Grazie al suo design, EliteMini UM700 può essere facilmente aggiornato. Sono presenti diversi tipi di espansioni per l’archiviazione, grazie a slot per HDD SATA da 2,5” (SATA 3.0 6.0 Gb/s) e slot SSD M.2 2280 NVMe (supporta fino a 2 TB), consentendo di combinare SSD e HDD a seconda delle proprie esigenze. Con Windows 10 Pro preinstallato, Intel Wi-Fi6, BlueTooth 5.1 e tripla uscita video, Elite Mini UM700 possiede tutto il necessario per garantire una elevata produttività e divertirsi con videogiochi poco impegnativi.

EliteMini UM700 sarà acquistabile sullo Store ufficiale di Minisforum al prezzo di 569$ per la variante con 8GB di RAM ed un SSD da 256GB e 669$ per il modello con 16GB di RAM.

Ricordiamo che Minisforum offre spedizione gratuita in tutto il mondo, resi di 30 giorni, 2 anni di garanzia e supporto tecnico a vita.