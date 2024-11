Monitor gaming Titan Army in SUPER SCONTO per il Black Friday!

La settimana del Black Friday di Amazon è in corso, portando con sé offerte imperdibili per gli appassionati di tecnologia. Tra le promozioni più allettanti, spiccano i monitor gaming Titan Army, noti per le loro prestazioni elevate e design accattivante. Se state cercando di migliorare la vostra esperienza di gioco, questo è il momento ideale per approfittare di sconti significativi su questi prodotti di qualità.

Vedi monitor Titan Army su Amazon

Offerte Black Friday Titan Army, perché approfittarne?

Titan Army P27GR è un monitor da 27 pollici con risoluzione QHD (2.560x1.440 pixel) e pannello Fast IPS, che garantisce colori vividi e angoli di visione ampi. Con una frequenza di aggiornamento di 180Hz e un tempo di risposta di 1ms GTG, offre un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Inoltre, copre il 120% della gamma cromatica sRGB e supporta la tecnologia HDR10, assicurando immagini dettagliate e realistiche. Durante il Black Friday, il prezzo scende da 199,99€ a 159,79€, rendendolo un affare da non perdere.

Per chi desidera un'esperienza ancora più immersiva, il Titan Army C32C1S offre un display curvo da 32 pollici con risoluzione QHD e una curvatura 1500R. La frequenza di aggiornamento di 240Hz e il tempo di risposta di 1ms garantiscono prestazioni eccellenti nei giochi più frenetici. Dotato di tecnologia Adaptive-Sync, elimina tearing e stuttering, offrendo una fluidità senza precedenti. In occasione del Black Friday, il prezzo passa da 369,99€ a 299,99€, un'opportunità imperdibile per gli appassionati di gaming.

Se cercate un monitor compatto ma potente, il Titan Army P2510S è la scelta ideale. Con un pannello da 24,5 pollici, risoluzione QHD e una frequenza di aggiornamento di 240Hz, offre immagini nitide e fluide. Il tempo di risposta di 1ms e la copertura del 126% della gamma cromatica sRGB assicurano colori accurati e una reattività eccezionale. Durante il Black Friday, il prezzo viene ridotto da 299,99€ a 239,99€, rendendolo un'ottima opzione per chi desidera qualità senza compromessi.

Queste offerte sono valide per un periodo limitato durante il Black Friday. Non perdete l'occasione di migliorare la vostra esperienza di gioco con monitor di qualità a prezzi scontati. Visitate le pagine dei prodotti su Amazon per ulteriori dettagli e per approfittare di queste promozioni esclusive.

