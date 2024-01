Monitor LG 26WQ500 CROLLA a 150€! Occasione IMPERDIBILE

Se state cercando un monitor versatile adatto a diverse esigenze, ma progettato principalmente per garantire la massima produttività al PC, il pannello ultrawide di questo LG farà si che questo monitor faccia al caso vostro. E con l'offerta attuale disponibile su Amazon, potete acquistarlo a soli 149,99€, il che rappresenta un ulteriore sconto di 20€ rispetto al già ottimo prezzo proposto nei precedenti 30 giorni.

LG 26WQ500, chi dovrebbe acquistarlo?

Avendo un pannello ultrawide, esteso in orizzontale con un rapporto di 21:9, questo monitor è indicato per chi punta a sfruttare al massimo il multitasking, il che significa che è indirizzato ai professionisti della grafica o, in generale, a chi necessita di tenere aperto numerose applicazioni a schermo. Il pannello da 26" vi sembrerà molto più grande del solito e garantirà una qualità dell'immagine che va oltre lo standard di un monitor classico, grazie alla tecnologia HDR 10 e al pannello IPS, che permette di godere di una visione senza distorsioni da ogni angolazione, mantenendo una gamma cromatica ottima, con il 99% di copertura dello spazio sRGB. Se il vostro lavoro richiede ore davanti allo schermo, la funzione "Flicker Safe" e la modalità "Reader" con ridotta emissione di luce blu, vi garantiranno il massimo comfort visivo.

Come menzionato in precedenza, il monitor LG 26WQ500 si distingue per la sua versatilità, rendendolo adatto anche alle sessioni di gioco. Questo è vantaggioso per coloro che non sono particolarmente interessati a superare determinati refresh rate, che spesso sono cruciali solo in giochi specifici. Il pannello di questo monitor LG raggiunge infatti i 75Hz, più che sufficienti per godere appieno di qualsiasi titolo senza artefatti visivi o ritardi, grazie anche alla tecnologia AMD FreeSync.

Un ulteriore punto a favore della versatilità di questo monitor nel contesto del gaming è la presenza della funzione "Black Stabilizer", che consente di cogliere ogni dettaglio anche nelle scene più scure. In sostanza, l'acquisto di questo monitor LG rappresenta l'investimento in un compagno affidabile sia per le attività lavorative che per il tempo libero, il tutto a uno dei migliori prezzi di sempre.

