Stampa 3D, incisione laser e taglio: questa stampante esegue tutto con eccellenza

Nel campo della creazione digitale, poche macchine riescono a combinare versatilità e precisione come questa nuova stampante multifunzione. Con un prezzo superiore ai 2.250€, si tratta di un investimento pensato per chi necessita di uno strumento affidabile e ad alte prestazioni, capace di affrontare progetti di stampa estremamente complessi. La stampa 3D, l’incisione laser e il taglio vengono gestiti con una qualità d’esecuzione di altissimo livello, aprendo la strada a possibilità creative ed operative fino ad oggi riservate a laboratori specializzati.

Bambu Lab H2D, chi dovrebbe acquistarla?

Uno degli elementi più interessanti è sicuramente la stampa 3D multimateriale grazie al doppio ugello, che consente la combinazione di materiali diversi nello stesso oggetto. Il volume di stampa, pari a 350×320×325 mm³, permette di lavorare anche su prototipi di grandi dimensioni, mentre la calibrazione ottica del movimento con una risoluzione di 5 μm garantisce una precisione millimetrica in ogni fase. Si aggiunge poi un servoestrusore a circuito chiuso, che migliora l’affidabilità del flusso di materiale e assicura risultati consistenti anche nelle stampe più lunghe.

La stampante è inoltre dotata di un ugello che può raggiungere i 350°C, permettendo l’utilizzo di materiali tecnici avanzati, mentre la camera di stampa può essere riscaldata attivamente fino a 65°C, riducendo il rischio di deformazioni. Per chi desidera ampliare ulteriormente le funzionalità, sono disponibili moduli opzionali per incisione e taglio laser da 10W e 40W, ideali per lavorare su legno, pelle, acrilico e altri materiali. Il limite temporaneo di una sola unità per cliente nel primo lotto di vendita sottolinea l’esclusività del prodotto e la volontà di garantire un servizio accurato ai primi acquirenti.

Se siete alla ricerca di una soluzione completa, precisa e progettata per durare nel tempo, questa stampante merita sicuramente un posto nel vostro laboratorio o studio creativo. Le sue caratteristiche la rendono una vera e propria alleata nella realizzazione di idee complesse, offrendo un controllo senza precedenti su ogni fase del processo produttivo. Per una panoramica ancora più dettagliata delle sue potenzialità, vi invitiamo a leggere l’articolo di approfondimento che le abbiamo dedicato.

