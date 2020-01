Motherboard Z490, MSI ha in cantiere un sacco di modelli

Intel si prepara a portare sul mercato la decima generazione di CPU Core, nome in codice Comet Lake, tra la fine del primo trimestre e l’inizio del secondo. Come potete leggere in questo articolo riepilogativo, la casa di Santa Clara rinnoverà l’offerta portando la CPU top di gamma fino a 10 core e 20 thread (il Core i9-10900K), mentre il resto della gamma godrà dell’attivazione dell’Hyper-Threading.

Le nuove proposte richiederanno schede madre basate sull’inedito socket LGA 1200, accompagnato dai chipset della serie 400. I produttori di motherboard stanno quindi lavorando sui modelli e in prima linea c’è MSI, che ha registrato nel database della Commissione Economica Euroasiatica (come scoperto dal leaker @momomo_us) diverse schede madre con chipset Z490, abbinamento ideale delle CPU K con moltiplicatore sbloccato.

Prepariamoci alla consueta ondata, infatti sono previste motherboard per ogni fascia di prezzo, utenza e formato. Di seguito l’elenco dei modelli: Z490-A PRO (ATX); Creator Z490I (Mini-ITX); MAG Z490 TOMAHAWK (ATX); MPG Z490M GAMING EDGE WIFI (Micro-ATX); MPG Z490 GAMING; CARBON WIFI (ATX); MPG Z490 GAMING PLUS (ATX); MEG Z490I UNIFY (Mini-ITX); MEG Z490 UNIFY (ATX); MPG Z490 GAMING EDGE; WIFI (ATX); MEG Z490 ACE (ATX) e MEG Z490 GODLIKE (E-ATX).

Il modello Z490-A PRO sarà, come già visto in passato, la proposta base per chi non è videogiocatore ma vuole comunque installare una CPU top di gamma. Il meglio del meglio sarà invece garantito dalla GODLIKE, di particolare interesse per il pubblico degli overclocker. C’è anche un modello Creator in formato mini-ITX che probabilmente sarà sfruttato anche dalla stessa MSI per creare PC preassemblati di piccole dimensioni.

Infine si può notare la presenza di ben due UNIFY, brand che MSI ha introdotto nei mesi scorsi in ambito AMD per i Ryzen 3000: il tratto distintivo di questa gamma è la totale assenza di LED RGB, per chi bada alla sostanza e non ha a cuore l’apparenza.