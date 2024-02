Mouse gaming Cooler Master MM720, CHE PREZZO! (-39%)

Se siete degli appassionati PC gamer e siete alla ricerca di mouse dalle prestazioni elevati e dal penso contenuto il Cooler Master MM720 è perfetto per le vostre esigenze. Ora a soli 36,54€ su Amazon anziché 59,99€, questo mouse gaming ultraleggero combina ergonomia ad alte prestazioni. Non perdetevi quindi lo sconto del 39% proposto oggi per questo fantastico mouse gaming!

Mouse gaming Cooler Master MM720, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di PC gaming alla ricerca di una periferica leggera e precisa, il Cooler Master MM720 rappresenta una scelta tra le migliori. La sua presa 'claw grip' è studiata per offrire un'ergonomia impeccabile ai giocatori destrorsi, garantendo lunghe sessioni di gioco senza affaticamento. Il peso piuma di soli 49 grammi vi permetterà di effettuare movimenti fulminei senza sacrificare il controllo, mentre il sensore ottico PixArt PMW3389, con i suoi 16000 DPI, assicura precisione estrema in ogni situazione di gioco.

Non solo prestazioni, ma anche durabilità e personalizzazione. Gli switch ottici presenti sull'MM720 sono certificati per resistere fino a 70 milioni di clic, un dettaglio non trascurabile per chi fa dell'affidabilità un must. Illuminazione RGB a due zone e la possibilità di regolare numerosi parametri attraverso il software MasterPlus vi consentono di adattare il mouse alle vostre esigenze.

Con la sua ergonomia studiata per i destrimani e il cavo Ultraweave iperflessibile, il Cooler Master MM720 rappresenta la combinazione perfetta tra leggerezza e prestazioni, a soli 36,54€. L'alta precisione, la resistenza e la personalizzazione avanzata, uniti al design ultraleggero, vi conquisteranno, esaltando la vostra esperienza di gioco ai massimi livelli.

