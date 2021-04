Mozilla Firefox presto sparirà dai vostri dispositivi Amazon Fire TV

Siete in possesso di un dispositivo della linea Fire TV di Amazon, come la Fire TV Stick (nelle sue diverse varianti) o il Fire TV Cube, ed utilizzate abitualmente il browser FireFox per navigare in Internet comodamente dalla vostra TV? Abbiamo brutte notizie per voi, dato che Mozilla ha annunciato ufficialmente che eliminerà gradualmente il supporto per l’applicazione. Al suo posto, viene consigliato di usare il browser Silk di Amazon, che ovviamente godrà di aggiornamenti costanti.

Nel corso degli scorsi giorni, come testimoniato anche dai colleghi di Bleeping Computer, è stata inviata un’email ai clienti Amazon dove si veniva avvisati che, a partire dal 30 aprile 2021, l’Mozilla Firefox non sarebbe più stata supportato sui dispositivi Fire TV. Ad ogni modo, l’applicazione non sarà rimossa dai dispositivi, quindi potrà comunque continuare ad essere utilizzata liberamente, ma non riceverà ulteriori aggiornamenti.

Credit: Bleeping Computer

Stando alle dichiarazioni di Mozilla rilasciate a Bleeping Computer, sembra che il browser sia stato scelto nel 2017 per dare la possibilità ai consumatori di continuare ad accedere a vari tipi di contenuti sui dispositivi Fire TV ed Echo Show. Tuttavia, attualmente gli utenti possiedono molteplici opzioni per accedere a questi contenuti, quindi è stato deciso di spostare attenzione e risorse alla realizzazione di nuove esperienze che apportino valore alla vita delle persone e a offrire scelte alternative sul mercato.

Ricordiamo che i dispositivi della linea Fire TV possono contare su uno store integrato dotato di tantissime applicazioni, dalle app dei servizi di streaming più popolari, come Netflix, Prime Video o Disney+, a giochi e tanto altro ancora, dato che il sistema operativo è basato su Android.