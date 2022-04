Il nuovo Ryzen 7 5800X3D è la prima CPU di AMD a poter beneficiare della tecnologia 3D V-Cache, una tecnica di fabbricazione che consente di impilare in verticale la memoria cache per ottenere considerevoli aumenti di performance. I vantaggi della nuova tecnologia sono da subito risultati evidenti nei benchmark, consentendo alla CPU di portarsi davanti a Core i9-12900KF di Intel in alcuni titoli nei valori di framerate minimi, ottenendo in qualche gioco un cospicuo aumento anche sugli FPS massimi.

Nel tentativo di spingere ulteriormente le prestazioni di Ryzen 7 5800X3D, gli appassionati di overclock hanno da subito aggirato il blocco della CPU implementato da AMD a causa dei voltaggi scelti per la 3D V-Cache. La frequenza più alta finora raggiunta è stata ottenuta da TSAIK, che è stato in grado di spingere il processore a ben 5,1GHz. A sbloccare la CPU per l’overclock ci pensano ora anche i produttori di schede madri come MSI che, come riportato da Wccftech, si prepara al rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per le schede madri X570 MEG.

Fonte: MSI

La nuova versione del BIOS supporterà i modelli con generatore di clock esterno MEG X570 GODLIKE, Ace e Unify, abilitando l’overclock BCLK (Base Clock). L’overclock BCLK su Ryzen 7 5800X3D è stato testato la scorsa settimana in alcune prove indipendenti, ma nonostante ciò rimane una pratica poco semplice e sconsigliata su questa CPU. Ryzen 7 5800X3D non è infatti pensato per l’oveclock, con possibili effetti negativi che, stando ad alcuni report, potrebbero verificarsi nel corso del tempo sia nel chiplet che nella 3D V-Cache.

Fonte: MSI

Gli avvertimenti di AMD e la mancanza di un supporto ufficiale per l’oveclock non sembrano fermare gli appassionati, che vogliono spremere ulteriormente le potenzialità della CPU. Secondo uno screenshot mostrato da MSI, Ryzen 7 5800X3D può funzionare a 4,87GHz e 1,328 V impostando il BCLK a 107MHz. Con questi settaggi, la CPU è stata in grado di totalizzare 1596 punti nei test single-core e 15488 punti nelle prove multi-core di Cinebench. Questo si traduce in un margine prestazionale del 7,5% e del 4,9% migliore rispetto al valore BCLK predefinito di 100MHz.

Ritoccando il BCLK inoltre, si compenserebbero le prestazioni inferiori della CPU negli ambiti dove non viene sfruttata l’ampia cache L3 da 96MB. Ryzen 7 5800X3D ha infatti un clock da 200 a 400MHz minore al 5800X senza 3D V-Cache, risultando più lento in alcuni test alla concorrenza sia esterna che interna.