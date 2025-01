MSI conferma la disponibilità limitata delle RTX serie 50

MSI China ha recentemente dichiarato che le nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 50, la cui vendita comincerà il prossimo 30 gennaio, avranno una disponibilità iniziale parecchio limitata. Questa dichiarazione è arrivata in risposta alle crescenti preoccupazioni tra i consumatori riguardo alla possibilità di acquistare queste GPU al momento del loro rilascio.

Basti pensare che per quanto riguarda le Founders Edition sono già presenti numerose aste online su eBay che permettono di garantirsi un preordine per una delle nuove schede NVIDIA a prezzi che superano i 5.000$, motivo per il quale è normale che gli utenti abbiano cominciato a preoccuparsi sulla effettiva disponibilità delle nuove schede.

Secondo MSI, la carenza di scorte è attribuibile a due fattori principali: problemi nella catena di approvvigionamento globale e una domanda molto alta prevista per il lancio di queste schede grafiche di nuova generazione.

Questi problemi non sono insoliti per il settore dell'hardware per PC, specialmente quando vengono introdotti nuovi prodotti che promettono di offrire significativi miglioramenti delle prestazioni, ma ci si aspettava globalmente una situazione migliore rispetto a quella che afflisse il mercato nel 2020.

L'azienda ha inoltre comunicato che sta collaborando attivamente con i partner commerciali per ottimizzare la produzione e aumentare la capacità di fornitura. Tuttavia, non è stato fornito un calendario preciso su quando si prevede che le limitazioni di scorte saranno risolte.

Per coloro che desiderano acquistare una GeForce RTX serie 50, MSI consiglia di:

Monitorare regolarmente i siti dei rivenditori autorizzati per aggiornamenti sulla disponibilità. Considerare l'iscrizione a notifiche via email o altri sistemi di allerta che informano in tempo reale sulla presenza di scorte. Agire rapidamente quando le schede diventano disponibili, data l'elevata probabilità che vengano esaurite in tempi molto brevi.

Infine, MSI ha sottolineato che sta facendo il possibile per garantire una distribuzione equa delle GPU, cercando di evitare fenomeni di accaparramento da parte di rivenditori non autorizzati o speculatori.