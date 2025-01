Le RTX 5090 sono già in preordine ma costano 5000€

Oramai l'intera community dei PC Enthusiast ha una sola data cerchiata di rosso sul calendario: giovedì 30 gennaio, ovvero la data di lancio delle nuove schede NVIDIA RTX della serie 5000.

Fra una serie di caratteristiche che hanno convinto moltissimi utenti, un listino prezzi che ha sorpreso in positivo e un redesign della linea Founders Edition che in molti hanno apprezzato, non sorprende che tantissimi appassionati stiano aspettando con trepidazione la possibilità di finalizzare il proprio ordine per godersi la nuova generazione di schede grafiche di NVIDIA.

Purtroppo però, il triste trend che ha preso piede nei mesi della pandemia del 2020, non accenna a smettere e gli scalper sono già pronti a fare manbassa delle nuove schede grafiche di NVIDIA, tentando di lasciare a bocca asciutta gli appassionati e iniziando a riempire, preventivamente, i siti di vendita online fra privati, di annunci e aste.

Basta fare un rapido giro su eBay per notare quante RTX 5090 siano già in prevendita a cifre folli da venditori privati. Il prezzo di listino dell'ammiraglia di NVIDIA, nella sua Founders Edition, è di 2389€, ma ovviamente i prezzi su eBay, per farvi il primo esempio, partono dalla modica cifra di 3000€, come base d'asta, per raggiungere le folli cifre di 5000€ nel formato "Compralo Subito".

Ovviamente a poco servono le numerose segnalazioni che gli utenti hanno già fatto alla piattaforma di aste online, visto che i numerosi annunci continuano a rimanere visibili già da diversi giorni.

Ovviamente ognuno degli annunci garantisce il prodotto al cento percento, il che da da pensare che o gli appassionati si ritroveranno a lottare con i "temibili bot" il prossimo 30 gennaio, o che molti commercianti online sono riusciti a farsi allocare un piccolo quantitativo di schede da rivendere a prezzi folli a chi, per un motivo o per l'altro, ha paura di non riuscire ad acquistare una nuova RTX il giorno d'uscita, o non riuscirà a finalizzare il proprio acquisto per la forte domanda che si prevede.

la cosa che sorprende, però non è solo la presenza delle Founders Edition su eBay ma anche delle varianti custom di altri brand, quasi come a indicare che moltissimi scalper sono già pronti a vaporizzare gli stock, che si spera siano molto più alti rispetto a quel triste 2020, in cerca di soldi facili sul nuovo ggetto del desiderio di tantissimi PC Enthusiast.