MSI Creator 15M e 17M, due nuovi portatili dedicati ai creativi

MSI ha annunciato la disponibilità in Italia di due nuovi laptop pensati per soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti: il Creator 15M e il Creator 17M. MSI è molto interessata a questa particolare fascia di mercato, e le due nuove soluzioni vanno a integrare una gamma che negli ultimi mesi ha visto prima l’annuncio del top di gamma P75 Creator, e poi ulteriori modelli delle serie Prestige e Modern.

Basati sui processori Intel Core i7 di nona generazione, affiancati a una GPU Nvidia GeForce RTX 2060 o GTX 1660 Ti, i nuovi Creator 15M e 17M sono in grado di gestire con velocità i processi di editing delle immagini, dei video 4K e il rendering 3D, per ottimizzare il flusso di lavoro anche in mobilità. Grazie Creator Center, inoltre, risulta particolarmente semplice ottimizzare le impostazioni dei sistemi sfruttando al meglio le tecnologie multi-thread che questi laptop mettono a disposizione.

Caratterizzati da un telaio color grigio siderale realizzato in alluminio, in grado di conferirgli livelli di robustezza che MSI indica di “grado militare“, questi due laptop hanno un peso relativamente contenuto, poco sopra 1,8 kg per il Creator 15M e circa 2,2 kg per il 17M. In fase di progettazione, oltre alle caratteristiche puramente estetiche, il produttore si è concentrato sugli aspetti ergonomici.

Le tastiere infatti sono state pensate per un feedback particolarmente piacevole, e la tastiera del Creator 17M, in particolare, con 1,9 mm di corsa dei tasti e un tastierino numerico dedicato, garantisce un livello di comfort più elevato.

Sul fronte display – dotato di cornici sottili e un rapporto screen to body dell’88% – la tecnologia di calibrazione True Color assicura livelli di fedeltà e accuratezza di visualizzazione dei colori, con una copertura molto vicina al 100% dello spazio colore sRGB. Per quanto riguarda le doti audio, MSI ha pensato anche agli aspiranti DJ, che avranno modo di sperimentare la qualità audio certificata Nahimic e Hi-Res.

MSI Creator 17M

Per garantire prestazioni costanti anche in caso d’uso intenso, ecco la tecnologia di dissipazione del calore Cooler Boost 5, che si occupa di mantenere sempre sotto controllo le temperature, grazie anche a una doppia ventola di raffreddamento, affiancata a ben 7 heatpipe.

I nuovi Creator 15M e 17M sono già in vendita in Italia in alcune configurazioni con prezzi a partire da 1849 € al pubblico IVA compresa.