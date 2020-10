MSI espande la sua linea gaming con quattro nuovi prodotti

Tramite un comunicato stampa, MSI ha annunciato quattro nuovi prodotti realizzati appositamente per soddisfare le esigenze del vasto pubblico di videogiocatori. Nello specifico, parliamo di VIGOR GK20, IMMERSE GH61, IMMERSE HS01 COMBO e CLUTCH GM20 ELITE. Vediamoli più nel dettaglio.

Tastiera VIGOR GK20

Pensata soprattutto per i gamer alle prime armi, la tastiera VIGOR GK20 è dotata di tutte le caratteristiche chiave che permettono di godersi al meglio i propri videogiochi. Ecco le sue caratteristiche:

Design ergonomico dei keycaps per un’esperienza di digitazione super veloce

Effetto di illuminazione LED “arcobaleno”

Tasti di scelta rapida

Design idro-repellente

Base antiscivolo

Anti-ghosting a 12 tasti

Switch a membrana

La tastiera VIGOR GK20 è già disponibile al prezzo di 29,90€

Cuffie IMMERSE GH61

Dopo la tastiera passiamo alle cuffie IMMERSE GH61, che MSI ha dotato di speaker ONKYO per una qualità del suono eccellente, coadiuvati dal DAC e amplificatore ESS Sabre ed il software Nahimic. Le IMMERSE GH61 sono perfette per usufruire del Surround Sound 7.1 ovunque vogliate, mentre il supporto alla doppia connettività (USB e Jack 3.5mm) garantisce piena compatibilità con tutti i vostri dispositivi. Ecco un elenco delle sue caratteristiche chiave:

Speaker interno by ONKYO per la massima immersività

Qualità dei materiali premium

Design sobrio ed elegante

Connettività USB e Jack 3.5mm

Built-in ESS Sabre DAC & AMP

Supporto del software Nahimic for Headset

Microfono retrattile

Padiglioni intercambiabili

Comoda pochette per il trasporto

Le cuffie IMMERSE GH61 sono disponibili al prezzo di 89,90€.

Base IMMERSE HS01 COMBO

La base IMMERSE HS01 COMBO permette di avere sia una base solida per le tue cuffie sia una base di ricarica wireless per i tuoi dispositivi, con tanto di LED frontali per capire lo stato.

Design metallico classico e solido

Base antiscivolo

Cable management intelligente

Base di ricarica wireless

Certificato QI

La base IMMERSE HS01 COMBO è in vendita ad un prezzo di 49,90€.

CLUTCH GM20 ELITE

Il mouse CLUTH GM20 Elite, nonostante il prezzo contenuto (34,90€) offre numerose caratteristiche che è possibile trovare su prodotti di fascia decisamente più alta. Infatti, è possibile gestire cinque intervalli di DPI fino ad un massimo di 6400 e modificare il peso con il sistema di pesetti interno, mentre gli switch OMRON ti garantiscono fino a 20 milioni di click. Il design è studiato per tutti i giocatori destrorsi grazie al superficie esterna allargata sulla parte sinistra del mouse.

Sensore ottico veloce e preciso PixArt PAW 3309

RGB Mystic Light

Tasto di scelta DPI

Sistema di pesetti interno