MSI, i suoi nuovi alimentatori MPG GF Series sono già pronti per le nuove NVIDIA GeForce RTX 30

Tramite un comunicato stampa, MSI ha annunciato la sua prima linea di alimentatori: la serie MPG GF. La gamma è composta da tre modelli: A650GF (119€), A750GF (139€) e A850GF (149€). I dispositivi, progettati per i giocatori più esigenti, offrono il pieno supporto alle nuove schede grafiche Nvidia GeForce RTX 30, grazie alla presenza di connettori PCI Express fino a 3×8-pin e connettori CPU fino a 2×8-pin oppure in configurazione VGA 4×8-pin e CPU 1×8-pin.

La serie di alimentatori MSI MPG GF, dal design completamente modulare e che viene fornita con cavi piatti più facili da usare ed organizzare, ha ottenuto la certificazione 80 PLUS GOLD ed utilizza condensatori giapponesi 105° C, in grado di fornire prestazioni ottimali ed affidabili per lungo tempo. Inoltre, MSI offre ben dieci anni di garanzia su tutti i suoi alimentatori.

Ecco un riepilogo delle specifiche:

Nome Prodotto MPG A650GF MPG A750GF MPG A850GF Form Factor ATX ATX ATX Watt di potenza 650W 750W 850W Voltaggio in ingresso 100-240Vac 100-240Vac 100-240Vac Corrente in ingresso 115Vac/10.0A maz 230Vac/5.0A max. 115Vac/10.0A maz 230Vac/5.0A max. 115Vac/10.0A maz 230Vac/5.0A max. Frequenza in input 47-63Hz 47-63Hz 47-63Hz Efficienza Fino al 90% (80 Plus Gold) Fino al 90% (80 Plus Gold) Fino al 90% (80 Plus Gold) Type di ventola FDB Bearing FDB Bearing FDB Bearing Dimensioni della ventola 140mm 140mm 140mm Dimensioni 150x160x86 mm 150x160x86 mm 150x160x86 mm Tipo PFC PFC attivo PFC attivo PFC attivo Protezioni OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVP OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVP OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVP

Una decina di giorni fa, il noto produttore taiwanese ha annunciato che il suo monitor gaming ARTYMIS con raggio di curvatura 1000R e IA, sarà disponibile in Italia dal prossimo gennaio al prezzo consigliato di 699€. MSI MPG ARTYMIS 343CQR è equipaggiato con un pannello a risoluzione 3440×1440 pixel, con tempo di risposta di 1ms e supporto allo standard HDR400.