MSI, il nuovo case Creator 400M è ideale per le workstation dei creatori di contenuti

MSI ha presentato il case Creator 400M, progettato appositamente per la realizzazione di una workstation destinata alla creazione di contenuti, applicazioni multi-tasking e, perché no, anche gaming. Ispirato all’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, l’MSI Creator 400M utilizza il rapporto aureo per il telaio del PC, offrendo una parte esterna perfettamente proporzionata ad un interno in grado di accogliere componentistica di fascia alta che unisce l’estetica alle performance. Lo chassis è inoltre dotato di un’illuminazione a LED RGB nella parte frontale, mentre il colore “grigio siderale” ben si adatta ad ogni ambiente professionale.

MSI Creator 400M può supportare sino ad una scheda madre in formato extended-ATX, garantendo piena compatibilità con le piattaforme AMD e Intel più prestanti. Tanto spazio anche alle schede grafiche, grazie ai generosi interni che permettono di installare dispositivi lunghi fino a 450mm. Se amate i dissipatori a liquido, il case consente il montaggio di radiatori sino a 360mm e, grazie al pannello apribile, è possibile aumentare il flusso d’aria ed accedere al vano da 5,25” in maniera molto semplice. Non poteva mancare un pannello laterale in vetro temperato, che si contraddistingue dalle altre proposte sul mercato dalla tripla laminazione e lo spessore di 5.38mm, il primo del settore. Il comfort sonoro è garantito dalla presenza di cotone fonoassorbente su tre lati che permette di ridurre sensibilmente la rumorosità del dispositivo, soprattutto in ambiti professionali dove il silenzio è prezioso.

Ecco l’elenco completo delle caratteristiche:

Porte Input/Output 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C /

2 x USB 2.0 / 1 x HD Audio / 1 x Mic Massima lunghezza GPU 450mm Massima altezza dissipatore CPU 180mm Layout per le ventole Frontale: Fino a 3 x 120mm /3 x 140mm Posteriore: Fino a 1 x 120mm / 1 x 140mm Layout per il radiatore Frontale: 2 x 140mm Posteriore: 1 x 140mm Supporto Schede Madri E-ATX / ATXCX / mATX / Mini-ITX Aimentatore Standard ATX 180mm, massimo 200mm (senza cassetto per HDD da 3,5″ installato) Slot di espansione 7 Dimensioni 550 x 235 x 503 mm Peso 7,71Kg

Purtroppo al momento MSI non ha rivelato il prezzo a cui sarà venduto il prodotto.