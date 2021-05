MSI, in arrivo la prima scheda CMP per il mining di criptovalute

MSI ha recentemente aggiunto la sua prima scheda della serie CMP per il mining di criptovalute alla sua gamma di prodotti. Nello specifico, questo Cryptocurrency Mining Processor (CMP) assomiglia moltissimo alle GeForce GTX 1660 e RTX 1660 Super del noto produttore taiwanese (che trovate anche nel nostro articolo sulle migliori schede grafiche), ma è privo di uscite video e non può essere utilizzato per il rendering di immagini o video.

MSI CMP 30HX Miner XS monta la GPU TU116 di NVIDIA, dotata di 1408 core CUDA che funzionano da 1.530 a 1.785 MHz a seconda delle condizioni. La scheda è dotata di 6GB di memoria GDDR6 su un’interfaccia a 192 bit, proprio come le GeForce GTX 1660, e sfrutta un sistema di raffreddamento composto da un grande dissipatore in alluminio con due heatpipe e due ventole con doppi cuscinetti a sfera. Il dispositivo di mining richiede un connettore di alimentazione PCIe ausiliario a otto pin a causa del consumo energetico di 125W.

MSI afferma che la sua scheda CMP 30HX Miner XS utilizza un PCB con un design personalizzato che fornisce “maggiore affidabilità e circuiti di alimentazione potenziati per spingerla ai suoi limiti”. Inoltre, viene dichiarato un hash rate in Ethereum di 26MH/s, ma le prestazioni possono variare in base a fattori come la velocità di clock e la temperatura operativa. Misurando solo 206x127x42 mm, la scheda è piuttosto piccola, quindi non dovrebbe essere difficile utilizzarne un numero consistente in una mining farm.

Al momento, purtroppo, MSI non ha reso noti i prezzi consigliati per la sua scheda CMP 30HX Miner XS, né eventuali termini di garanzia modificati. Infatti, come vi abbiamo riportato in precedenza, Gigabyte offre una garanzia limitata di soli tre mesi sulla sua CMP, sebbene in Unione Europea, per legge, i prodotti elettronici dovrebbero essere garantiti almeno per due anni.