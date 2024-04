Prezzo SUPER per questo notebook gaming MSI con RTX 4050!

Se siete alla ricerca di un PC portatile dall'alto rendimento, che non trascura un design audace tipico dei modelli gaming, e vi trovate nella fase di caccia alle offerte, abbiamo una segnalazione che potrebbe interessarvi. Oggi, una delle offerte più allettanti non è reperibile su Amazon, ma su AK Informatica. Il sito mette in vetrina il modello MSI Katana 15 B13VFK-248IT a un prezzo imbattibile, identico a quello più basso mai registrato su Amazon, con l'aggiunta che, al momento, su Amazon tale modello risulta essere indisponibile. Questo rende l'offerta di AK Informatica ancora più esclusiva. Equipaggiato con componenti hardware di ultima generazione, questo notebook è disponibile al prezzo di soli 1.199€.

Vedi offerta su AK Informatica

MSI Katana 15 B13VFK-248IT, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Katana 15 B13VFK-248IT si rivolge a giocatori appassionati alla ricerca di una macchina ad alte prestazioni, in grado di gestire i titoli più recenti con impostazioni grafiche elevate. Grazie al processore Intel Core i7 di 13a generazione e alla GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40, offre potenza a sufficienza per giochi e applicazioni creative, garantendo un'esperienza di gioco fluida con una grafica iperrealistica e tempi di caricamento ridotti.

Inoltre, la tecnologia NVIDIA DLSS 3 basata sull'intelligenza artificiale e il supporto per il ray tracing elevano ulteriormente la qualità visiva dei giochi compatibili, rendendoli più immersivi che mai. Chi cerca non solo prestazioni ma anche un'esperienza di gioco coinvolgente apprezzerà poi il display a 144 Hz per la sua fluidità e la tastiera RGB personalizzabile per aggiungere uno stile unico alle loro sessioni di gioco.

Il design termico avanzato assicura che le prestazioni rimangano ottimali anche durante le sessioni di gioco prolungate, evitando surriscaldamenti. Per i creatori di contenuti, la potente configurazione hardware garantisce accelerazioni del flusso di lavoro senza precedenti, rendendo MSI Katana 15 B13VFK-248IT un portatile eccellente anche per l'editing video e il rendering 3D.

Vedi offerta su AK Informatica