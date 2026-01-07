Se stavate cercando un nuovo, performante, monitor gaming, vi segnaliamo che il modello MSI MAG 272UP QD-OLED X24 è disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo di 736,80€ invece di 999,00€. Questo straordinario monitor gaming da 27 pollici unisce la tecnologia Quantum Dot OLED con un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta fulmineo di 0,03ms, perfetto per i gamer più esigenti. Approfitta di questa offerta per portare a casa un pannello 4K OLED di ultima generazione a 736,80€ con certificazione DisplayHDR True Black 400 e copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3.

MSI MAG 272UP, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG 272UP QD-OLED X24 è la scelta ideale per i gamer professionisti e gli appassionati di eSports che non accettano compromessi in termini di prestazioni visive. Con il suo pannello Quantum Dot OLED da 240Hz e tempo di risposta di soli 0,03ms, questo monitor vi garantirà un vantaggio competitivo decisivo nei titoli più frenetici, dove ogni millisecondo conta. È perfetto anche per i content creator e i professionisti del video editing che necessitano di una precisione cromatica certificata (Delta E ≤ 2) e copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, assicurando che i vostri progetti vengano visualizzati esattamente come previsto.

Se possedete console di ultima generazione come PlayStation 5 o Xbox Series X, questo monitor sfrutta appieno le loro potenzialità grazie al supporto HDMI 2.1 con risoluzione 4K a 240Hz. La connettività versatile con USB Type-C e Power Delivery lo rende inoltre eccellente per chi lavora con laptop di fascia alta, permettendovi di collegare e alimentare il dispositivo con un unico cavo.

La tecnologia OLED Care 2.0 con intelligenza artificiale protegge dall'effetto burn-in, garantendovi tranquillità nell'utilizzo quotidiano sia per gaming intensivo che per lunghe sessioni di lavoro professionale.

Con uno sconto del 26% a soli 736,80€, questo monitor rappresenta un investimento eccellente per chi cerca prestazioni da competizione e qualità visiva cinematografica. La tecnologia OLED Care 2.0 e la connettività completa lo rendono ideale per ogni setup!

