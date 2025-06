La battaglia per la miniaturizzazione delle schede grafiche ha raggiunto un nuovo traguardo con l'ultima proposta di MSI, che ha sviluppato una delle versioni più compatte mai realizzate della RTX 5060 (che potete trovare su Amazon). Il produttore taiwanese ha presentato silenziosamente la GeForce RTX 5060 8G Inspire ITX, un concentrato di tecnologia racchiuso in dimensioni da record di appena 145 x 120 x 45 millimetri. Nonostante le dimensioni ridottissime, questa piccola meraviglia tecnologica mantiene le prestazioni tipiche della serie, pur dovendo necessariamente occupare due slot nel case del PC.

L'analisi delle specifiche tecniche rivela come MSI sia riuscita a preservare le caratteristiche fondamentali del chip Nvidia anche in questo formato ultra-compatto. La scheda mantiene infatti gli stessi 3.840 core GPU e la medesima configurazione di memoria da 8GB GDDR7 con bus a 128-bit presente in tutti i modelli RTX 5060. Il consumo energetico resta ancorato ai 145W standard, alimentati attraverso un singolo connettore a 8 pin, dimostrando che la miniaturizzazione non ha richiesto compromessi significativi sul fronte dell'efficienza energetica.

La gamma Inspire ITX si articola in due varianti distinte: il modello standard e quello overclocckato (OC). Quest'ultimo presenta clock di boost leggermente superiori, raggiungendo i 2.527 GHz contro i 2.497 GHz della versione base. Tuttavia, entrambe le configurazioni rimangono sostanzialmente allineate alle frequenze di riferimento Nvidia, con scostamenti minimi che non dovrebbero tradursi in differenze prestazionali significative durante l'utilizzo quotidiano.

Il confronto con le soluzioni di fascia alta

Un elemento particolarmente interessante emerge dal confronto con il modello di punta della stessa MSI, la Gaming Trio OC. Questa scheda, dotata di tre ventole e dimensioni decisamente più generose (300 x 125 x 44mm), offre un TGP superiore di 10W e clock massimi più elevati del 5% circa.

MSI aveva già dimostrato la propria expertise nel campo delle schede compatte con il modello Cyclone, caratterizzato da un design retro privo di shroud e dimensioni di 161 x 125 x 42mm. La nuova Inspire ITX rappresenta un'ulteriore evoluzione di questo approccio, riducendo ulteriormente l'ingombro pur mantenendo un sistema di raffreddamento a ventola singola apparentemente efficace.

Le implicazioni pratiche di questa miniaturizzazione spinta vanno oltre le mere dimensioni fisiche. Per gli appassionati di sistemi ITX e build compatte, la disponibilità di una RTX 5060 in formato così ridotto apre nuove possibilità progettuali, permettendo l'integrazione di prestazioni grafiche discrete anche nei case più angusti. La scelta di mantenere l'occupazione di due slot, nonostante lo spessore contenuto, garantisce comunque un'adeguata dissipazione termica senza compromettere eccessivamente la compatibilità.

Tuttavia, le specifiche ufficiali non forniscono informazioni cruciali riguardo ai profili termici e acustici di questa soluzione ultra-compatta. La gestione del calore rappresenta infatti una sfida significativa quando si concentra una potenza di 145W in uno spazio così ridotto, e l'utilizzo di una singola ventola potrebbe comportare regimi di rotazione più elevati rispetto alle soluzioni multi-ventola

Il lancio discreto di questa scheda da parte di MSI, avvenuto senza grande clamore mediatico, potrebbe riflettere un approccio cauto del produttore verso un segmento di mercato relativamente di nicchia. Tuttavia, la crescente popolarità dei sistemi compatti e l'interesse sempre maggiore verso soluzioni space-efficient potrebbero rendere questo prodotto particolarmente appetibile per una fascia specifica di utenti.